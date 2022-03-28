睡眠呼吸中止症共病多　「脖圍358」超標增風險

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▲資深女演員暨睡眠呼吸中止症衛教大使譚艾珍分享自身經驗，示範STOP-BANG問卷初篩
「快樂缺氧」為百病之源 逾六成合併胃食道逆流
睡眠呼吸中止症除了挾帶致死風險之外，平時也會造成患者長期睡眠品質不良，林口長庚醫院鼾症睡眠外科李學禹教授指出，睡眠品質不良會導致各種健康問題，小至記憶力減退，大至心血管疾病、失智等。而台灣民眾普遍病識感不強，對於打鼾、呼吸中止造成的身體沉默缺氧（又稱快樂缺氧），檢測及治療的意願與人口比例均偏低，其實，缺氧所造成的發炎體質，正是百病之源。
雙和醫院睡眠中心主任劉文德醫師分享，自己雖身為醫者，但也有患者的相同經歷。多年前劉醫師體重曾高達90多公斤，也患有睡眠呼吸中止症，減重後除了不再有售該病困擾，沒想到連多年的胃食道逆流也意外地好轉了。
李學禹教授即表示，一份美國國家衛生研究院（NIH）發表於神經胃腸病學和運動學期刊的研究報告顯示，約有 60%的睡眠呼吸中止症患者患有胃食道逆流。因睡眠呼吸中止症病患在呼吸道阻塞時，胸腔內呈負壓狀態，常會誘發胃酸逆流到咽喉，臨床上的經驗，胃食道逆流與阻塞型睡眠呼吸中止症的病症會互相加乘，增加嚴重度。而美國睡眠呼吸中止協會（ASAA）也證實目前通過氣道正壓（PAP）療法治療睡眠呼吸中止症確實對胃食道逆流的改善有幫助，最簡易的方式就是使用正壓呼吸器（CPAP）。
中年男性兩人中約一人患病 高比例不知共病關聯
為了解民眾對睡眠呼吸中止症與胃食道逆流的共病認知程度，台灣睡眠醫學學會與知名睡眠醫學醫材公司委託大型民調中心，取樣512位40至65歲有效樣本，進行「台灣民眾對睡眠呼吸中止症與胃食道逆流有共病關係的認知調查」電話訪問，並以STOP-BANG睡眠檢測問卷進行評估。
調查發現中高年齡者有近三成為睡眠呼吸中止症中高風險族群，而50歲以上男性，竟超過五成。在共病認知問題中顯示，有多達80%民眾並不知道或不瞭解胃食道逆流與睡眠呼吸中止症的共病關聯。更令人憂心的是受訪者中的睡眠呼吸中止症高風險者竟有53%無進行睡眠檢測意願。
「年長、肥胖、脖圍粗」 及早篩檢與治療助降風險
睡眠呼吸中止症共病多，提高民眾病識感進而及早介入治療，是許多睡眠醫學科醫師致力於推動的目標，而除年長者、肥胖者為睡眠呼吸中止症高風險群外，個人鼻子、下巴和脖子的構造也都和疾病有相關性。其中，台灣睡眠醫學學會提醒，尤其是「脖圍」更需加倍注意，「女性脖圍超過35公分、男性脖圍超過38公分」就可能是睡眠呼吸中止症高風險族群！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53232
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