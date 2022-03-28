疫情下育兒壓力大 　善用資源穩固親子關係

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調查發現超過6成家長曾表示面對孩子有時會無法控制情緒，逾半面臨家庭成員教養觀念不一致，除此之外也有近3成職業父母認為難以在工作和家庭間取得平衡。雖然大家都同意（97.3%）育兒過程中需要適時的休息與紓壓，但實際上不到一半家長每天有專屬自己的休息時間（48.4%）。此外在遭遇育兒困境時，絕大多數民眾仍習慣上網自力救濟或請教親朋好友，主動尋求專業人士協助的比例僅佔不到2成5。
疫情怕染疫風險 壓縮戶外活動時間
兒盟白麗芳執行長表示，除了原本就有的育兒困難外，在防疫生活下，也被壓縮了戶外活動和遊戲的空間、時間和玩伴。調查發現，超過7成家長因擔心染疫，不敢帶孩子出去玩；36%家長擔心孩子染疫不敢找別人玩，孩子沒有玩伴；除此之外也有三成表示孩子遊戲的時間減少了（30.1%）。取而代之是3C和家用遊戲機使用頻率大增，調查發現兒童玩3C產品的比例從6.5%上升至19%；玩家用遊戲機的比例從2%上升至9.5%，實在令人擔心這群小小年紀就浸潤在螢幕下的孩子，長期下來會影響其行為、認知、社交表現。
把握3歲以前黃金期 讓親子關係更美好
育兒不該是孤軍奮戰的事情，白麗芳執行長說，看到家長們育兒上面臨的困境，更清楚知道3歲以前是孩子們建立親子依附關係最重要的黃金時期，因此兒盟這幾年陸續成立社區育兒友善據點，透過讓家長也懂得好好照顧自己的需要或是增能父母回應式照顧的親職能力，幫助親子建立穩固的依附感、安全感，讓親子可以更享受在一起的美好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53209
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