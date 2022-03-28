本土疫情升溫　盧秀燕提4個呼籲

本土疫情升溫， (27) 日確診新增 83 例，台中市政府今 (28) 日一早火速召開府級跨局處防疫會議，了解目前台灣各地疫情狀況及掌握目前防疫進度。市長盧秀燕也在出席自來水延管路面復平計畫開工後受訪時指出，由於疫情嚴峻，市府提出 4 個呼籲，包含民眾除了需佩帶口罩、避免跨縣市移動、祭祖減少掃墓人數外，也要盡速接種第三劑新冠疫苗，以保障自身健康。此外，若學校需進行校外教學或比賽，須審視防疫計畫。

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盧秀燕指出，連日來全國各地疫情非常嚴峻，昨日就有 83 個本土案例，雖然台中市至今相對安全，沒有本土個案，但「同島一命」， 要更加捍衛台中市民的平安，因此今早上召開臨時緊急府級跨局處會議，做好加強防疫工作，保護台中市民安全。

盧秀燕強調，疫情升溫，台中市的防疫也有相對應的積極作為，因此提出 4 個呼籲，第一，呼籲市民朋友，外出就戴好口罩，雖然中央已放寬演講、致詞可脫下口罩，但疫情嚴峻，因此呼籲市民拍照、致詞時仍戴好口罩，以減少感染機會；第二，近期市民若有外出計畫，比如移動到其他縣市，呼籲一定要加強防疫作為，或者思考是否延後計畫；第三，清明節祭祖，呼籲減少掃墓人數，家族間盡量避免群聚。此外，市府安排掃墓公車也會加強清消、落實防疫；第四，呼籲市民朋友，盡速接種第三劑新冠疫苗，根據醫學專家指出，前兩劑疫苗有其時效性，必須接種第三劑，才得以彌補不足的地方。

盧秀燕強調，目前疫苗供應充足，針對尚未施打疫苗的民眾，市府也提出獎勵措施，期盼民眾提高自己的防護力。

另外，疫情嚴峻目前校外教學是否持續進行？盧秀燕重申，由於 12 歲以下的小朋友尚未施打疫苗，且中央也未禁止民眾跨縣市移動，台中市做為全國第二大城市，高中職以下加上幼兒園有上千所學校，對於跨出外縣市旅遊特別重視，因此上禮拜已進行調查。經過追蹤，此段時間約有 92 所學校外縣市旅遊、比賽等，考量戶外教學或比賽有其教育上必要性，加上中央目前沒有禁止，因此仍正常進行，但已通令這些學校要審視防疫計畫。