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高雄化工廠再添2例！居隔期陰轉陽　陳時中：在控制之內

▲指揮中心今日在記者會上公布，本土新增34例確診，有3例為陰轉陽個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今日在記者會上公布，本土新增34例確診，有3例為陰轉陽個案。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-28 14:42:18

中央流行疫情指揮中心今（28）日在記者會上公布，本土新增34例確診，有3例為陰轉陽個案，其中2例就是在高雄化工廠的傳播鏈裡，在居隔期間檢驗轉為陽性，不過指揮官陳時中指出：「高雄化工廠看起來整體在控制之內。」 

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陳時中在記者會上表示，今日本土案例有3例陰轉陽，其中2例為高雄化工廠傳播鏈裡頭的個案，兩人在3號時已經進行居隔，當時檢驗為陰性，不過現在轉為陽性，但「高雄化工廠看起來整體在控制之內」，另外一例確診（案22935）則是和樹林某科技公司有關，在區隔期間出現症狀後，轉為陽性。 

▲高雄化工廠群聚（案22394）個案關聯圖。（圖／指揮中心）
▲今日2例確診為高雄化工廠的傳播鏈，在居隔期間檢驗轉為陽性。（圖／指揮中心提供）
指揮中心今日公布國內新增127例COVID-19確定病例，分別為34例本土個案及93例境外移入(55例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。   

指揮中心表示，今日新增本土個案為15例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。   

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為51例男性、42例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自越南(21例)、泰國、香港及印尼(各4例)、英國、馬來西亞、韓國、美國及德國(各2例)、南非、加拿大、瑞典、菲律賓、波蘭、新加坡及日本(各1例)移入，另43例調查中。入境日介於今(2022)年3月15日至3月27日。 

指揮中心指出，今年3月14日公布之案21446-案21447、3月21日公布之案22095-案22097境外移入病例，經疫調及病毒基因定序後改判為本土病例。   

指揮中心統計，截至目前國內累計6,901,246例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,878,045例排除)，其中22,896例確診，分別為7,149例境外移入，15,693例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。（編輯：賴禹妡） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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