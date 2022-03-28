美國不看藍綠　黃裕鈞：只看誰與美利益較接近

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談到國民黨近期在美國成立駐美代表處，黃裕鈞表示，法律目前已經非常完善，代表處也開始運作，國民黨主席朱立倫不久後也將會去揭牌，「現在我為了和美方開會，都必須在晚上工作」。
黃裕鈞指出，「這其實是中國國民黨第一次設立代表處，因為外交官袁健生出任的是國親新代表處」，國親新代表國民黨、親民黨以及新黨。這次國民黨設立代表處，國民黨主席朱立倫不僅希望能藉此反應國民黨對美國的態度，也希望能反應出美台關係蒸蒸日上。
日前拜登特使團訪台，黃裕鈞說，外交工作上見到的人都差不多，常常在相同場合碰上相同的人，所以黨派紛爭不多，大家有保持民主風度。「我在美國能深刻感覺到，美方支持台灣立場堅定，但美國對於台灣藍綠之間沒有特別分界，他們只在乎哪個團體政策跟美國利益比較接近，所以不管我在哪個智庫的座談會，我都能夠感覺到美方對於我方的歡迎」。
黃裕鈞說，國民黨目前是在野，所以美國國安會、國務院、國防部以及商務部是必須要會面的重要部會，這些部會有的是專注在印太，有的專注在台灣、亞太、中國等等，以過去來說，往來的層級約莫落在在助理國務卿，或是國安會的資深主任上下。
對於聯電榮譽董事長曹興誠批評藍營是疑美論，黃裕鈞指出，疑美論就是把名詞冠上，它的核心價值在於，國民有沒有捍衛主權跟捍衛國家安全的決心，如果我國被侵略，不應該先問「美國會不會來」，而是先問自己能不能捍衛自己的國家。
黃裕鈞還說，「連川普都疑美論，他也擔心拜登當總統習近平會派兵攻打台灣」，我們對事情本來就需要存有質疑，究竟美國會不會來協防，美國總統也沒辦法直接回答。況且兩岸若發生戰事，美軍出現在台海也不能確定就是來幫助台灣，有可能是來維持自身利益，也有可能是參戰，或是幫助台灣等等，這些都代表著不同意義。
黃裕鈞說，藍綠之間的差異在於，國民黨認為，軍事問題應是用政治來化解；民進黨則認為軍事可以解決政治問題，但就像美國前總統羅斯福曾說，「和平來自力量」，不應該認為國防該由美國守護。
對於國民黨副主席連勝文的反戰論，黃裕鈞說，電影常常演到白宮淪陷的情景，當下美國總統第一時間也是關心家人，因為這是人之常情，連勝文有標籤，他的話被扭曲，但「連勝文是避戰但不怯戰」，他認為打仗是下策，不要戰爭才是上策，而不是家人考量就等於賣國。