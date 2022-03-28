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王義川控「盧代書」土地爭議　中市府：竹篙湊菜刀

▲前交通局長王義川控訴市長盧秀燕將水湳區段徵收的創新園區也標售給建商，要求下架「500億市長」(圖／柳榮俊攝2022.3. 28)
▲前交通局長王義川控訴市長盧秀燕將水湳區段徵收的創新園區也標售給建商，要求下架「500億市長」(圖／柳榮俊攝2022.3. 28)

記者柳榮俊/台中報導

2022-03-28 15:18:03

台中市前交通局長王義川今(28)日與「台灣正青」三位民進黨議員參選人廖芝晏、林佳儀及蔡美華到市府廣場開記者會，控訴市長盧秀燕上任3年多標售市府土地共512億，不但社宅土地賣掉，連水湳區段徵收規畫年輕人的創新園區也標售給建商，要求下架「500億市長」。對此市府嚴正澄清，根本「子虛烏有」，青創園區目前仍為地政局配餘地，目前仍招商中，所言賣給建商根本「竹篙湊菜刀」混淆視聽；另外，目前青創基地規劃，已保留在市府所有地的台灣智慧營運塔BOT案規劃中執行。　

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王義川表示，盧秀燕上任3年多，中市舉債沒變少，總共公開標售大面積土地至少9次，成功標售金額高達512億，他說前市長胡志強出售中市土地234億、林佳龍75.5億，盧秀燕賣了512億，他質問這512億拿去拿裡？中市沒有任何超過百億的建設，5條捷運沒有任何進度，也無百億交通建設，指控盧把社會住宅土地賣掉，造就建設公司的土地王國。


另外，王義川再批盧秀燕把水湳區段規畫的創新研發專用區，與鄰近逢甲大學、中國醫藥大學、喬光科大、漢翔公司及中科院，組成創新創研園區，作為年輕人共享辦公室的青創基地，但4筆創研段土地共5000多坪在2019年售出56億，批盧秀燕賣掉社宅、青創基地用地，痛罵胡志炒完七期，盧秀燕繼續炒水湳，質疑台中的年輕人怎麼留得下來。


市府說明，「水湳經貿園區」的都市計畫，乃依105年林佳龍前市府公告的版本來執行，原規劃作為青創園區的創研一共13.67公頃，「一筆都沒出售」，現在仍持續招商中，自然也就沒有特定人士指稱的問題，純屬造謠。


中市府澄清，至於市府108年公開標售創研段2367地號等4筆土地，使用分區屬於創研二，其容許做為連棟住宅、集合住宅、商務住宅、學前教育設施、社區遊憩設施、醫療保健設施、社會福利設施、辦公室事務所及工商服務業等類別使用，根本不屬於「青創園區」的範圍，標售所得價金也將全數償還開發債務，降低利息負擔。


對於社會住宅，市府強調，「社會宅戶數都沒少、達標再加碼」市長盧秀燕上任後力拚任內「完工」或「興建中」的好宅目標為5000戶，不只是規劃，而是實際執行，目前台中市社宅計22處基地，第一階段已動工、興建中、已完工已突破5508戶，已提前達標；第二階段啟動政府自建，整體興辦量總計已達6953戶。


外界部分人士誤指市府賣北屯社宅預定地圖利財團一事，市府重申，北屯太原段屬配餘地，105年時，前市府早已賣出一半土地，盧市長上任後，重新檢討需求，考量北屯已有兩處社宅興建中，決定易地興建西屯國安段，去年四月已開工，不僅總戶數更多，也符合區域均衡發展。


市府進一步指出，台中市社宅針對青壯年、新婚及育幼者，於申請上都有加分，希望減輕青年壓力，吸引更多人申請。根據統計，台中社宅青壯年承租比率達8成，六都最高，市府將持續盤點社宅興辦基地，穩健提升社宅戶數，照顧更多年輕人。


市府強調，盧市長以「建設更多、舉債變少」為目標，積極透過預算編列、賒借控管及審慎執行預算，讓台中財政狀況日趨好轉。截至去年底，市民每人平均負債已由107年底的36,721元減少至36,403元，減少318元，舉債金額也由104年至107年平均每年216億元，急遽下降至11196億元，是縣市合併以來最少的賒借預算，中止債務急遽惡化現象。

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