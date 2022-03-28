王義川控「盧代書」土地爭議　中市府：竹篙湊菜刀

台中市前交通局長王義川今 (28) 日與「台灣正青」三位民進黨議員參選人廖芝晏、林佳儀及蔡美華到市府廣場開記者會，控訴市長盧秀燕上任 3 年多標售市府土地共 512 億，不但社宅土地賣掉，連水湳區段徵收規畫年輕人的創新園區也標售給建商，要求下架「 500 億市長」。對此市府嚴正澄清，根本「子虛烏有」，青創園區目前仍為地政局配餘地，目前仍招商中，所言賣給建商根本「竹篙湊菜刀」混淆視聽；另外，目前青創基地規劃，已保留在市府所有地的台灣智慧營運塔 BOT 案規劃中執行。

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王義川表示，盧秀燕上任 3 年多，中市舉債沒變少，總共公開標售大面積土地至少 9 次，成功標售金額高達 512 億，他說前市長胡志強出售中市土地 234 億、林佳龍 75.5 億，盧秀燕賣了 512 億，他質問這 512 億拿去拿裡？中市沒有任何超過百億的建設， 5 條捷運沒有任何進度，也無百億交通建設，指控盧把社會住宅土地賣掉，造就建設公司的土地王國。

另外，王義川再批盧秀燕把水湳區段規畫的創新研發專用區，與鄰近逢甲大學、中國醫藥大學、喬光科大、漢翔公司及中科院，組成創新創研園區，作為年輕人共享辦公室的青創基地，但 4 筆創研段土地共 5000 多坪在 2019 年售出 56 億，批盧秀燕賣掉社宅、青創基地用地，痛罵胡志炒完七期，盧秀燕繼續炒水湳，質疑台中的年輕人怎麼留得下來。

市府說明，「水湳經貿園區」的都市計畫，乃依 105 年林佳龍前市府公告的版本來執行，原規劃作為青創園區的創研一共 13.67 公頃，「一筆都沒出售」，現在仍持續招商中，自然也就沒有特定人士指稱的問題，純屬造謠。

中市府澄清，至於市府 108 年公開標售創研段 2 、 3 、 6 、 7 地號等 4 筆土地，使用分區屬於創研二，其容許做為連棟住宅、集合住宅、商務住宅、學前教育設施、社區遊憩設施、醫療保健設施、社會福利設施、辦公室事務所及工商服務業等類別使用，根本不屬於「青創園區」的範圍，標售所得價金也將全數償還開發債務，降低利息負擔。

對於社會住宅，市府強調，「社會宅戶數都沒少、達標再加碼」市長盧秀燕上任後力拚任內「完工」或「興建中」的好宅目標為 5000 戶，不只是規劃，而是實際執行，目前台中市社宅計 22 處基地，第一階段已動工、興建中、已完工已突破 5508 戶，已提前達標；第二階段啟動政府自建，整體興辦量總計已達 6953 戶。

外界部分人士誤指市府賣北屯社宅預定地圖利財團一事，市府重申，北屯太原段屬配餘地， 105 年時，前市府早已賣出一半土地，盧市長上任後，重新檢討需求，考量北屯已有兩處社宅興建中，決定易地興建西屯國安段，去年四月已開工，不僅總戶數更多，也符合區域均衡發展。

市府進一步指出，台中市社宅針對青壯年、新婚及育幼者，於申請上都有加分，希望減輕青年壓力，吸引更多人申請。根據統計，台中社宅青壯年承租比率達 8 成，六都最高，市府將持續盤點社宅興辦基地，穩健提升社宅戶數，照顧更多年輕人。