內幕／國民黨駐美代表處立足華府　拜登律師成關鍵助力

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國民黨在朱立倫回鍋重掌黨主席職權後，宣示將重啟駐美代表處，以重新打開與美國的溝通管道。國際部副主任黃裕鈞也於去年11月底偕青年同仁前往華盛頓，進行籌組駐美代表處的相關工作及程序。歷時2個月，於今年1月底宣布駐美代表處正式成立，且已在華盛頓當地完成法律登記，並將待朱立倫親自訪美後，正式揭牌運作。
從美國司法部官方網站查詢，確實可發現國民黨駐美代表處已於今年3月完成合法登記，登記編號為7093號。《NOWnews今日新聞》記者循線發現，幫助國民黨在美國完成外國代理人登記的律師William J. Farah，事實上與美國聯邦政府的關係十分深厚。
據了解，Farah曾在現任美國總統拜登於2008年角逐民主黨總統初選時，擔任拜登的總法律顧問（general counsel），並且曾是美國多位跨黨派國會議員、內閣成員、大使的法律顧問，在美國政界的人脈與影響力可見一斑。
William Farah的律師事務所曾擔任過四屆政府的國會人事同意批准顧問，也代表過 60 多名現任和前任國會議員，其中包括美國眾議院的四大領導職位——議長、多數黨領袖、多數黨黨鞭和會議主席，他的事務所目前擔任共和黨領袖凱文麥卡錫（Kevin Owen McCarthy）以及許多國會議員和議會外部顧問。
對此，記者向國民黨國際部副主任黃裕鈞求證，黃指出，當初是透過前立委謝國樑介紹William Farah，與他初步聊過後，發現他對於國民黨重返華府有極高的興趣，也非常樂意幫助國民黨駐美代表處完成在美國的法律登記，同時William Farah也願意介紹他的美國友人。
黃裕鈞指出，先前就知道William Farah在美國華府圈頗有名望，這次國民黨駐美代表處找到他協助在美完成外國代理人登記，使過程格外順利。他強調，國民黨已宣示在對美事務上的決心，外傳他下個月也將再度回到華府執掌駐美代表處事務，朱立倫也預計在近期就會前往訪美。
黃裕鈞表示，未來國民黨在對美事務工作上，除了與民間智庫、僑界連結外，將與美國參議院、眾議院及聯邦政府密切接觸，希望能透過直接向美方溝通的方式，傳遞多元聲音、深化台灣民主，清楚說明國民黨的對美事務立場與政策主張，深化兩國邦誼。