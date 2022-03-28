台中自來水延管路修有成 盧秀燕：大家有水喝路更要平

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕表示，為改善偏遠地區居民用水安全，中市府積極與自來水公司合作，爭取中央補助經
費，提升台中市整體自來水普及率，至110年底已達96.48％，接水人口超過271萬人。其中原縣區成長率較100年大幅提升8.4%，自來水延管工程後，由台中市府持續辦理路修復平工程，預計今年整修20公里，由山城開始，將有效改善道路品質，提升用路環境。
經發局長張峯源說明，今年自來水延管路面復平計畫編列6000萬元，主要施作範圍為東勢區泰興里5-8鄰、清水區民族路二段、清水區武鹿里及裕嘉里、新社區復盛里及月湖里、大安區南庄里及龜殼里等路段；其中東勢區泰興里5-8鄰預計施作約3.8公里，路修復平費用由市府負擔1000萬元，受益戶數達100戶以上。經統計東勢區自來水普及率100年79.38%提升至110年82.92%。
經發局指出，111年度編列預算6,000萬元，分二期辦理，預計全年度完成20公里路修工程。第一期工程預算2,000萬元，目前完成新社區復盛里5-6 鄰及新社區月湖里1鄰，約計1公里；另東勢區泰興里5-8鄰、清水區民族路二段及清水區武鹿里莊敬路等路段，預計完成5公里。
第二期工程預算4,000萬元，預計完成路修約14公里，以提供用路人安全的通行環境。經發局說，施工期間也請民眾要注意安全。