台中自來水延管路修有成 盧秀燕：大家有水喝路更要平

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上午在東勢泰興里里民育樂中心舉辦的延管路面復平工程開工祈福典禮，由盧秀燕擔任主典官，與經發局長張峯源、立法委員江啟臣等人共同祈福，期盼改善偏遠地區民生用水需求，工程順利如期完工。

盧秀燕表示，為改善偏遠地區居民用水安全，中市府積極與自來水公司合作，爭取中央補助經

▲台中市東勢泰興里辦理自來水延管路修復平工程開工祈福，由市長盧秀燕擔任主典官，大家共同祈福。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.28)

費，提升台中市整體自來水普及率，至110年底已達96.48％，接水人口超過271萬人。其中原縣區成長率較100年大幅提升8.4%，自來水延管工程後，由台中市府持續辦理路修復平工程，預計今年整修20公里，由山城開始，將有效改善道路品質，提升用路環境。

經發局長張峯源說明，今年自來水延管路面復平計畫編列6000萬元，主要施作範圍為東勢區泰興里5-8鄰、清水區民族路二段、清水區武鹿里及裕嘉里、新社區復盛里及月湖里、大安區南庄里及龜殼里等路段；其中東勢區泰興里5-8鄰預計施作約3.8公里，路修復平費用由市府負擔1000萬元，受益戶數達100戶以上。經統計東勢區自來水普及率100年79.38%提升至110年82.92%。

經發局指出，111年度編列預算6,000萬元，分二期辦理，預計全年度完成20公里路修工程。第一期工程預算2,000萬元，目前完成新社區復盛里5-6 鄰及新社區月湖里1鄰，約計1公里；另東勢區泰興里5-8鄰、清水區民族路二段及清水區武鹿里莊敬路等路段，預計完成5公里。





第二期工程預算4,000萬元，預計完成路修約14公里，以提供用路人安全的通行環境。經發局說，施工期間也請民眾要注意安全。



