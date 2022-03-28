《彈射世界》新角色轉蛋　「新年限定」3/28正式上線

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※丑國的偶像★5「布熙」
「丑國」的代表，寫真型偶像。與神獸「卡卡烏」一同追著諾伊妮來到觀星之街。對偶像抱持著非比尋常的情感。CV：喜多村英梨。
※盛裝女忍者★5「鈴香」
為了甩掉追兵並參加新年交流會而變裝！本來應該是這樣才對，卻不知為何穿起了盛裝的鈴香。雖然看起來像位溫柔婉約的美女，但內在還是一如既往。CV：Lynn。
※和服少女劍士★4「翠絲塔」
擁有豐富的知識及優秀分析能力的冒險者少女。穿著豔麗的蒼藍盛裝，將劍換成紙傘握於手中，並在和之國展開冒險。CV：桑原由気。
※嬌小的魔女老師★4「朵•蕾蕾妮」
擔任沃倫塔斯魔法學院教師的牧羊族。她的煩惱來源是因為外表稚嫩，總是被學生們小看。CV：齋藤彩夏。
《彈射世界》於3月28日上午12:00至4月7日上午11:59，舉辦【與咪烏一起新年參拜】，活動期間內完成紀念任務可取得復刻限定角色★3「咪烏」，以及「夢想紋章」10個！而【遊戲內新年壓歲錢活動】於3月28日05:00至4月7日04:59，活動期間內登入，每日可獲得50個星導石，最多可獲得500個星導石！
至於【多人協力BOSS PICK UP】於3月28日中午12:00至4月8日中午11:59，活動期間將PICK UP 特定BOSS，玩家需要以「協力戰鬥」挑戰指定BOSS，此次將放送3倍「BOSS幣」、經驗值、瑪納！使用「BOSS幣」可兌換活動限定裝備：★5裝備「華弩魔-II」、★5裝備「海馬雷弓」、★4裝備「祈願之弓」。