患膽結石誤認腸胃炎　達文西手術治療擺脫疼痛

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰指出，雖然膽結石屬於十分常見的疾病，約有1/10的成年人患有膽結石，40至50歲民眾、肥胖者及曾經懷孕的婦女，更是膽結石好發族群，不過一般膽結石通常無症狀，以致於很容易被忽略，除非結石卡在膽囊出口，並引發上腹或右上腹痛、右肩或後背位置酸痛，或膽結石掉落膽管造成阻塞，引起皮膚或眼睛出現黃疸、持續低燒等症狀，才會就醫診斷出來。
複雜型膽囊炎切除才免後患 達文西手術傷口小、安全性高
經評估患者本身的地中海貧血病史，加上屬於複雜性膽囊炎，評估後建議透過達文西微創手術切除膽囊，術後第2天即可下床進食，3天後返家休養，順利處理患者的心中大「石」。
葉俊杰主任強調，達文西機械手臂的旋轉角度大，搭配穩定的放大視野及3D立體視覺系統，手術視野更為清晰，處理膽管狹小空間也十分安全，可達到傷口小、出血少的目的，對患者而言接受度高。
膽結石復發率高 日常飲食要注意
葉俊杰主任也建議，民眾平時多攝取低糖、低脂、低膽固醇及高膳食纖維食物，並且多運動、多喝水降低結石風險，但如果右上腹出現悶痛、脹痛或絞痛症狀，最好盡快就醫，否則膽結石的復發率高，每發作一次，膽囊發炎與沾黏狀況就會更嚴重，甚至引發急性胰臟炎、肝炎、敗血症等後遺症，恐怕會更加棘手。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53196
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw