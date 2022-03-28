超商門口奇景　點燃全網好奇心　背後感人原因曝！

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統一陽光有感於新聞中常出現外送員忙到沒辦法好好休息用餐，決定攜手即時外送平台foodpanda共推「陽光米早餐 糙級給力」活動，希望藉由提供外送員免費活力早餐，讓外送員都能充滿氣力以應付每日的外送行程。
會選擇糙米漿，是因為其中保留糙米豐富營養，更嚴選優質糙米，保留外殼米糠和胚芽，無添加香料、色素，不只健康更有氣力，在品嚐糙米漿香濃滋味的同時，也能在一天開始補充滿滿能量！除了目前在統一陽光在四大便利商店優惠中，幫大眾補充早晨元氣外，統一陽光也將根據消費者響應「陽光米早餐 糙級給力」活動貼文，免費提供「飯糰+糙米漿的米早餐組合」慰勞每天都辛勤奔波的foodpanda外送夥伴們，讓大家從早晨就糙級給力。
即日起消費者只要在統一陽光Facebook活動貼文下方留言感謝辛勞的外送員或為他們加油打氣，統一陽光將免費送同樣響應活動的外送員享用免費早餐及糙米漿，在每個人在享受一早豐富營養糙米漿之餘，也能動動手指分享健康、傳遞溫暖。
統一陽光糙米漿 X foodpanda「陽光米早餐 #統一陽光糙米漿 糙級給力」活動連結：https://pse.is/42tmra
即日起陸續在7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK四大超商皆有優惠活動。