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超商門口奇景　點燃全網好奇心　背後感人原因曝！

▲統一陽光攜手即時外送平台foodpanda共推「陽光米早餐 糙級給力」活動。（圖／資料照片）
▲統一陽光攜手即時外送平台foodpanda共推「陽光米早餐 糙級給力」活動。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-03-28 18:00:002022-03-28 18:32:45

台灣外食人口逐年攀升，加上宅經濟帶動外送平台興起，叫外送已成為台灣人解決三餐的常見選擇，外送員更成為全民體恤的職業之一。近來便有網友在臉書《爆廢公社》社團詢問，早上經過超商發現擠滿外送員是否超商又推出了限定搶購商品，沒想到引起許多外送員出面暖心解答。

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對此，有外送員表示，「每天穿梭車陣間餵飽城市，卻時常錯過用餐時間。現在有超商提供免費早餐歡迎同行一起吃了再上。」也有非外送員的網友留言「原來是有免費早餐提供給外送員，即便自己不是外送員也滿滿感動。」、「外送人員辛苦了！再忙也要吃早餐補充體力。」

▲選擇糙米漿，是因為其中保留糙米豐富營養，更嚴選優質糙米，保留外殼米糠和胚芽，讓大家從早晨就糙級給力。（圖／資料照片）
▲選擇糙米漿，是因為其中保留糙米豐富營養，更嚴選優質糙米，保留外殼米糠和胚芽，讓大家從早晨就糙級給力。（圖／資料照片）
統一陽光有感於新聞中常出現外送員忙到沒辦法好好休息用餐，決定攜手即時外送平台foodpanda共推「陽光米早餐 糙級給力」活動，希望藉由提供外送員免費活力早餐，讓外送員都能充滿氣力以應付每日的外送行程。

▲即日起消費者只要在統一陽光Facebook活動貼文下方留言感謝辛勞的外送員或為他們加油打氣，統一陽光將免費送同樣響應活動的外送員享用免費早餐及糙米漿。（圖／資料照片）
▲即日起消費者只要在統一陽光Facebook活動貼文下方留言感謝辛勞的外送員或為他們加油打氣，統一陽光將免費送同樣響應活動的外送員享用免費早餐及糙米漿。（圖／資料照片）
會選擇糙米漿，是因為其中保留糙米豐富營養，更嚴選優質糙米，保留外殼米糠和胚芽，無添加香料、色素，不只健康更有氣力，在品嚐糙米漿香濃滋味的同時，也能在一天開始補充滿滿能量！除了目前在統一陽光在四大便利商店優惠中，幫大眾補充早晨元氣外，統一陽光也將根據消費者響應「陽光米早餐 糙級給力」活動貼文，免費提供「飯糰+糙米漿的米早餐組合」慰勞每天都辛勤奔波的foodpanda外送夥伴們，讓大家從早晨就糙級給力。

▲統一陽光糙米漿 X foodpanda即日起陸續在四大超商有優惠活動。（圖／資料照片）
▲統一陽光糙米漿 X foodpanda即日起陸續在四大超商有優惠活動。（圖／資料照片）
即日起消費者只要在統一陽光Facebook活動貼文下方留言感謝辛勞的外送員或為他們加油打氣，統一陽光將免費送同樣響應活動的外送員享用免費早餐及糙米漿，在每個人在享受一早豐富營養糙米漿之餘，也能動動手指分享健康、傳遞溫暖。



統一陽光糙米漿 X foodpanda「陽光米早餐 #統一陽光糙米漿 糙級給力」活動連結：https://pse.is/42tmra

即日起陸續在7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK四大超商皆有優惠活動。

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