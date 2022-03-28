疫情多點爆發！本土+34　基隆、電廠今增破10例

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指揮官陳時中表示，本土案例中3位為居家隔離陰轉陽，皆來自高雄化工廠，該整體疫情皆在控制之內，對社區影響小。另外，樹林某科技廠有一位22935居隔時出現症狀轉陽性，陳時中補充，這家科技公司實施建教合作，傳出有學生確診，甚至參加學校運動會，指揮中心調查了解，相關接觸學生已經居隔，並沒有參加學校運動會。
台東、新北疫情 再增確診
台東疫情也有新增確診，為同職場（釋迦園）2名採檢陽性，另外還有13名進行快篩呈陽性，只有1名陽性，目前尚未列入案號。另1位是看病採檢陽性，目前沒有看到與其他傳播鏈有相關性。
新北有1名確診是因地緣性被匡列，採檢陽性。另1位是收到實聯制的細胞簡訊通知採檢，為陽性。陳時中表示，新北對於這次疫情很重視，也請居民去採檢，因為大部分都在同一條街、相鄰的巷弄中或是超商足跡重疊，因此要做區域裡的採檢，把來源弄清楚。還有另一條傳播鏈，從案22701開始，傳給丈夫（案22741），今日再新增丈夫同職場同事的小女兒確診，以及3/25一同聚餐的友人也確診。
基隆疫情+12 警察、海大老師都染疫
基隆今日新增12例確診，目前總共39例，陳時中表示，在昨天（27）設立社區採檢站，採檢的1040人當中，有934名是警察，其中6名警察與2名與行政人員，在海產樓聚餐被感染。
另外，社區中也揪出有4位染疫，其中一名海洋大學老師，因發現與確診者足跡重疊，自行前往篩檢陽性，並主動通知曾接觸的學生與朋友，提醒他們有機會去做快篩，其中1名學生接到老師訊息，去篩檢站篩檢後呈現陽性，陳時中稱讚海大老師警覺性高，不僅自己去篩檢，也主動通知接觸過他的親朋好友，幫助疫調與疫情控制更加迅速。
還有1名案23031也是主動篩檢得到陽性，而在校園中也有個案的孩子確診，同校車、班上同學也出現確診。全校共3194人進行採檢，另外揪出6名確診者。陳時中表示，個案看起來散發、不同年齡層目前學校已停課，並展開相關居隔措施。
桃園電廠群聚擴大 全案累積63人染疫
至於桃園電廠群聚，今日新增2名確診，為外包商老闆，以及2名同住家人、1名司機與其4位家人相繼確診，另外在母公司的1位台籍員工也確診，全案已累積63人染疫。陳時中表示，目前疫情集中在職場內部，社區還沒有出現狀況，推斷整體的分倉分流制度還算確實，但還需要再多加觀察。另外，今日將5例境外移入改判為本土案例，陳時中表示，這5例都是解隔時驗出陽性，但由於Ct值很低，因此研判是住進旅社後被感染。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53241
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