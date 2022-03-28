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變異株BA.2.3本土延燒　專家建議邊境解封計畫不變

▲陳秀熙受訪指出，BA.2的研究本來就比較少，因此感染後的抗體持續力、抗藥性等都需要進一步研究，不過邊境解封相關期程應持續進行。（示意圖／NOWnews資料照）
▲陳秀熙受訪指出，BA.2的研究本來就比較少，因此感染後的抗體持續力、抗藥性等都需要進一步研究，不過邊境解封相關期程應持續進行。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-28 16:55:092022-03-28 16:58:01

本土疫情短短兩日內破百例確診，共11條不明傳播鏈持續發展中，且有跨縣市移動，是否將重演去（2021）年三級警戒場景？台大公衛教授陳秀熙今（28）日接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，新冠變異株Omicron亞型BA.2傳播的確相當迅速，從上周至今全球感染BA.2的病例已從50%上升至70％，而過去對於BA.2的研究本來就比較少，因此感染後的抗體持續力、抗藥性等都需要進一步研究，不過陳秀熙表示，邊境解封相關期程應持續進行。

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本土疫情近日迅速竄起，指揮中心今日也公布了基隆警察與小吃店群聚案基因序列為Omicron病毒株亞型BA.2.3。陳秀熙說明，新冠病毒的變異處本來就很多，自然會產生不同的亞型與變異，不過BA.2的傳播率確實相當快，全球疫情自上周至今感染率已從50%上升至70%。

陳秀熙進一步說明，現在比較擔心的是感染BA.2之後的抗體持續力是不是比較短，不過過去對於BA.2研究比較少，只知道在家戶傳染上比較快， 有一些文章指出它的抗藥性可能比較強，但證據上都不是那麼強烈，值得注意的是英國跟瑞士的確診者感染BA.2的比率已高達70%且住院率上升，目前看來住院率都有上升趨勢。

不過陳秀熙認為，此波疫情不影響邊境開放的時間表，「因為這一樣是回歸到疫苗失效的問題，台灣去年12月中旬第一批AZ失效，所以讓疫情回彈，但邊境都已經做了落地檢查、匡列」，整體而言在傳播更快、疫苗保護力減弱的雙重因素之下，打第三劑疫苗才是比較穩妥的選擇，否則疫苗預計到5月會全數失效。

而長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如也受訪說明，BA.2.3的Omicron病毒株和以往的Delta相比的確差異比較多，尤其在受體的結合點上不太一樣，但因為還是屬於上呼吸道感染，重症的比例還是比較低的，其他國家疫情爆發可能牽涉到疫苗接種時間和種類等不同因素，目前不用因為BA.2.3就輕易的升級。

施信如建議，現階段持續注意個人衛生措施，疫調盡量持續進行，以幫助民眾降低感染風險，不過邊境開放還是應該要照原本的期程進行，很多國家已開放的國家其實疫情並不嚴重，反而是很多清零的、疫苗打很多的國家，在這個時候就讓民眾造成很大的恐慌，特別是醫護上的恐慌，反而不見得對醫療體系和病患照顧比較好。

「我們現在防的是坐飛機過來的，可能三到五天就會發病確診，但如果是貨物上的呢？」施信如提醒，病毒從Alpha開始，在物體上面的存活度就滿穩定的，要完全防範病毒入境困難度太高了，應該是增加完整打疫苗的比率。

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