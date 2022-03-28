威爾史密斯揮拳護妻！柯佳嬿支持　唐綺陽：天秤座不好惹

奧斯卡頒獎典禮驚爆毆人事件，頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）拿威爾史密斯（Will Smith）的老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）開玩笑，讓本屆影帝瞬間暴怒，直接上台揮出「驚天一拳」，引起網路熱議。有人認為他暴力行為不可取，也有許多女星覺得他的出發點可以理解，稱讚護妻行為很MAN。





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▲威爾史密斯奪奧斯卡影帝落淚。（圖／美聯社）

▲柯佳嬿表示想看威爾史密斯的電影，低調挺影帝。（圖 / 寶格麗提供）

潔達蘋姬近年深受脫髮症困擾，索性剃掉美麗長髮，剪了類似平頭造型，沒想到克里斯洛克在台上頒發最佳紀錄片時，卻開了地獄梗玩笑，狠虧台下的潔達蘋姬的短髮造型，像是黛咪摩爾（Demi Moore）在《魔鬼女大兵》裡的光頭造型，氣得威爾史密斯直接走上舞台，怒賞了克里斯洛克一巴掌。





星座專家唐綺陽在臉書分析，「就說天秤不好惹吧，尤其傷到他的家人，簡直是不顧一切了，真是鐵骨錚錚啊！」金鐘女主角柯佳嬿則向粉絲問候，「星期一的你好嗎？我決定今天要看一部Will Smith的電影」，用行動支持偶像的愛妻行為。前主播張宇也表示，有些地獄哏不能亂開玩笑，「早上看到嚇歪歪，可是護妻的男人真的好帥喔！」





▲張宇認為威爾史密斯的行為可以理解。（圖／翻攝張宇FB）

張宇還誇讚老公平常EQ很高，但只要老婆受委屈，就會切換模式變一個人，之前她坐捷運被人拿背包用力甩到，手機都摔到地上，但對方頭也沒回的走了，結果老公直接暴怒開罵，「我猜will smith的太太當時應該也蠻傻眼的，好舒壓的一個早晨（伸懶腰）」。



