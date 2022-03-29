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特企／美國饒舌天王OG Ron C　攜手創意點子響應公益

▲美國知名音樂人DJ Ron C(左)與DJ Candlestick(右)穿著ishowlife logo衣服在SXSW會場中支持直播公益活動。（圖／品牌提供）
▲美國知名音樂人DJ Ron C(左)與DJ Candlestick(右)穿著ishowlife logo衣服在SXSW會場中支持直播公益活動。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-29 10:50:44

美國饒舌天王OG Ron C、The Chopstars團體與各大巨星攜手和台灣最大的直播電商技術公司「創意點子數位股份有限公司」，為美國公益團體Impacting Houston做失學兒公益活動。同時，憑藉著創意點子在美國的「隨看即買」專利技術結合直播電商，美國好萊塢藝人將台灣的技術帶到美國，並在日前美國德州舉辦的世界最大創意科技音樂節SXSW（South by Southwest）中大放異彩。

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OG Ron C與The Chopstars一起透過美國ishowlife進行直播活動，期間他們穿著ishowlife logo的衣服在SXSW活動中進行宣傳，OG Ron C也在他的電台強力放送，希望呼籲更多人支持公益，其他名人也紛紛響應活動，開始在全美的電台廣告ishowlife from Taiwan，讓大家聽到了台灣，也讓大家在會場上看到了名人支持來自台灣的公益活動，而這也是美國藝人首次透過直播與「隨看即買」系統進行的直播公益活動，創意點子不但實現了國民外交，亦展現在美國好萊塢的好關係。

雖然準備時間倉促，但連續兩天、共計五場的直播活動已創造數十萬人觀看，這顯示美國ishowlife已開始受到各界注意。這次金額所得將捐給美國Impacting Houston公益團體，藉以幫助失學孩童透過領袖或妥善的教育課程來改變他們的生命，創意點子執行長陸意志表示，我們所能做的便是提供這個創新技術來分享愛，並以實際行動來支持，也感謝這些國際級的藝人喜愛這個直播平台和技術。

ishowlife為創意點子旗下的直播電商平台，應用「隨看即買」專利技術打造最快速、最方便的直播購物體驗，台灣已有數萬名網紅與直播主利用這項功能創造許多銷售額。從台灣再到美國，其實這項全球矚目的直播電商專利在台灣新創手上，還曾引起了美國當地一些創投業者的關注，不少美國創投公司表示，這項專利技術未來在美國有極大的潛力，對此項技術印象極為深刻。美國相當看好直播電商影音變現的前景，連好萊塢知名影星也循線找到台灣專利來源地，表達在美發展的合作意願。

創意點子近一年內屢獲兩項國際大獎，包括：2021年亞太傑出企業獎(APEA 2021)，創意點子獲得「優異勵志品牌獎」(Inspirational Brand Award)，為台灣新創界唯一與首度獲得此項殊榮的科技公司；英國媒體 Apac Insider舉辦的APAC Business Awards 2020中Best Live-Streaming eCommerce Solutions Provider－East Asia 亞洲最佳直播電商方案提供者。而今年初，創意點子去年營收倍速成長達22.5億，5G時代來臨，直播電商的未來仍是市場上不可輕忽的主流與趨勢。

創意點子網站：https://www.bravoideas.com.tw/

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