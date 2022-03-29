特企／美國饒舌天王OG Ron C　攜手創意點子響應公益

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雖然準備時間倉促，但連續兩天、共計五場的直播活動已創造數十萬人觀看，這顯示美國ishowlife已開始受到各界注意。這次金額所得將捐給美國Impacting Houston公益團體，藉以幫助失學孩童透過領袖或妥善的教育課程來改變他們的生命，創意點子執行長陸意志表示，我們所能做的便是提供這個創新技術來分享愛，並以實際行動來支持，也感謝這些國際級的藝人喜愛這個直播平台和技術。
ishowlife為創意點子旗下的直播電商平台，應用「隨看即買」專利技術打造最快速、最方便的直播購物體驗，台灣已有數萬名網紅與直播主利用這項功能創造許多銷售額。從台灣再到美國，其實這項全球矚目的直播電商專利在台灣新創手上，還曾引起了美國當地一些創投業者的關注，不少美國創投公司表示，這項專利技術未來在美國有極大的潛力，對此項技術印象極為深刻。美國相當看好直播電商影音變現的前景，連好萊塢知名影星也循線找到台灣專利來源地，表達在美發展的合作意願。
創意點子近一年內屢獲兩項國際大獎，包括：2021年亞太傑出企業獎(APEA 2021)，創意點子獲得「優異勵志品牌獎」(Inspirational Brand Award)，為台灣新創界唯一與首度獲得此項殊榮的科技公司；英國媒體 Apac Insider舉辦的APAC Business Awards 2020中Best Live-Streaming eCommerce Solutions Provider－East Asia 亞洲最佳直播電商方案提供者。而今年初，創意點子去年營收倍速成長達22.5億，5G時代來臨，直播電商的未來仍是市場上不可輕忽的主流與趨勢。
創意點子網站：https://www.bravoideas.com.tw/