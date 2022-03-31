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「吉美艾麗」入主豪宅新捷徑　菁英指標坐擁4大生活圈

▲「吉美艾麗」基地約210坪，地上14層，地下4層，坪數14~26坪，規劃1房的酒店式精品套房，以及最為搶手的2~3房輕豪宅。（圖／品牌提供）
▲「吉美艾麗」基地約210坪，地上14層，地下4層，坪數14~26坪，規劃1房的酒店式精品套房，以及最為搶手的2~3房輕豪宅。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-03-31 15:00:00

「豪宅」標配不是只有大坪數，小房「輕豪宅」更是都會菁英首選！向來走大坪數豪宅路線的「吉美建設」，動輒6000萬、1億才能入手，隨著人口結構的改變，觀察到都會房市主力為「小坪數」與「輕總價」，於松山區重磅推出輕豪宅「吉美艾麗」，成為入主菁英指標新捷徑。

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▲「吉美建設」觀察到都會房市主力為「小坪數」與「輕總價」，於松山區重磅推出輕豪宅「吉美艾麗」，成為入主菁英指標新捷徑。（圖／品牌提供）
▲「吉美建設」觀察到都會房市主力為「小坪數」與「輕總價」，於松山區重磅推出輕豪宅「吉美艾麗」，成為入主菁英指標新捷徑。（圖／品牌提供）
「吉美艾麗」基地約210坪，地上14層，地下4層，坪數14~26坪，規劃1房的酒店式精品套房，以及最為搶手的2~3房輕豪宅，每坪開價110~120萬元，相較於鄰近地區價格更有優勢。在建案地下室規劃坡道式平面車位，並預留電動車線槽，提供年輕人一個換車的選擇，吉美建設在設計初期都已經做到最大化，替住戶未來預留規劃。

豪宅品牌的吉美建設落地松山區，其實是很多人的期待。目前銷售狀況已到4成。吉美艾麗成交速度快，原因總歸有三：「品牌、地段、團隊。」

「吉美艾麗」承襲豪宅等級的建案品質，找來經典豪宅「信義之星」、「寶徠花園廣場」的日本MAG玫格設計前田利也建築師、陳浩怡建築師、築內國際、新構造工程與聿善景觀等大師團隊打造，承襲吉美風格。

屋內建構高質感的奢華廚衛設備，包含隱藏式除油煙機、SVAGO雙口感應爐、3M淨水器、SVAGO洗脫烘、BUDER加熱器、TOTO最新式全自動馬桶、德國GROHE衛浴設備、活水系統等。讓現代人回到家後不要被瑣碎的家事給綁住，盡情享受家的舒適。

以地段來說，「吉美艾麗」地處松山核心，緊鄰信義區，坐享松山、信義、內湖、南港四大生活圈，緊鄰松山車站商場共構、市民、環東與堤頂大道，前往內科、南港園區相當方便，麥帥一橋串聯中山高及北二高，南來北往四通八達，未來環狀線東環段落成後，縮短進入內湖的距離，周邊京華城預計興建商辦、台泥改建規劃中，有望再次出現人口紅利。

▲從捷運松山站2號出口走約8分鐘即可抵達「吉美艾麗」，可以選擇熱鬧商店街，或悠閒緩慢的沿著綠帶公園廊道前進。（圖／品牌提供）
▲從捷運松山站2號出口走約8分鐘即可抵達「吉美艾麗」，可以選擇熱鬧商店街，或悠閒緩慢的沿著綠帶公園廊道前進。（圖／品牌提供）
實際走訪一趟，從捷運松山站2號出口走約8分鐘即可抵達「吉美艾麗」，可以選擇熱鬧商店街，或悠閒緩慢的沿著綠帶公園廊道前進。樓下就有Ubike、公車站牌能隨性的悠遊於都會區，騎Ubike 4分鐘即可抵達信義區，享受精品生活，捷運出口旁就是饒河夜市，傳統美味走路就能打包必比登美食。

▲「吉美艾麗」每坪開價110~120萬元，相較於台北多數市中心外圍都市都要破百萬的售價更加親民。（圖／品牌提供）
▲「吉美艾麗」每坪開價110~120萬元，相較於台北多數市中心外圍都市都要破百萬的售價更加親民。（圖／品牌提供）
另外，走路10分鐘就能到松山火車站，CITY LINK松山店也插旗入駐，日式高質感蔦屋書店的加入，更能添加松山區文化氣息，傳統和摩登匯集於此。教育環境也相當完整，附近有興雅國小、永吉國中、松山高中等名校圍繞。

在高品質和絕佳的生活機能之下，「吉美艾麗」每坪開價110~120萬元擁有親民的售價，相較於台北多數市中心外圍都市都要破百萬的售價，位在精華地帶、交通樞紐的吉美艾麗價格可說是相當親民，且14坪～26坪的小坪數，總價相對低好入手。

從去（2021）年底開始銷售，目前客戶層以首購佔6成，接著就是中長期置產，下訂的住戶輪廓以30~40歲，從事科技、法律、建築等專業菁英份子為主。專案經理林柏宗分享，2022農曆年還沒過完，從初三開始就有不少台商前來洽談，甚至直接線上視訊，再請台灣家人在現場代為簽約，是非常搶手的建案。同時也因為小坪數的優勢，吸引樂齡族群從大屋換精緻小屋，提供更優雅精緻的退休生活。



吉美艾麗〡14-26坪精品寓邸
接待會館〡台北市八德路4段659號(捷運松山站2號出口旁)
預約專線〡02-2766-8899
了解更多〡https://boutique.dreamsite.tw

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