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壓迫性骨折疼痛難耐　椎底成型術一次解決病痛

壓迫性骨折疼痛難耐　椎底成型術一次解決病痛
壓迫性骨折疼痛難耐　椎底成型術一次解決病痛

健康醫療網

2022-03-28 19:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】壓迫性骨折總是來得突然，像是彎腰或咳嗽時就可能突然感到劇痛，且不僅疼痛會持續，改變姿勢還可能使疼痛加劇；羅東博愛醫院脊椎微創中心陳劍龍主任指出，包括有骨質疏鬆狀況的60歲後男性與停經後女性都屬於高危險族群，一旦發生此症狀，就須把握前2至3個月的黃金治療期，且完成治療後接受骨質疏鬆症的治療與肌力訓練，才能降低再骨折風險。

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阿嬤壓迫性骨折難自理生活　椎底成型術找回日常

一名81歲阿嬤身體硬朗，但某日正要騎腳踏車時腰部突然劇痛，且因疼痛持續三個月導致無法生活自理，直到就醫檢查確診為壓迫性骨折，經醫師建議採以椎底成型微創手術的治療，終於擺脫疼痛，也恢復舒服的養老生活；陳劍龍主任表示，壓迫性骨折除了疼痛外，也可能導致駝背，也使得許多患者誤以為是老化所致而輕忽黃金治療期而無法治療，非常可惜。

椎底成型術傷口小恢復快　患者治療新選擇

陳劍龍主任說明，治療上，相較傳統脊椎手術傷口約20公分，且恢復慢、併發症狀機率高，目前已能藉由椎底成型微創手術進行治療，不僅只會在患者留下兩個0.5公分的傷口，藉由千斤頂與骨水泥穩定脊椎結構，患者僅需住院2至3天即可出院，恢復快、併發症少，減少患者疼痛感，也能降低家屬術後照顧困難及負擔。

養成適當運動、多曬太陽　預防骨折從平時做起　　

目前椎底成型微創手術費用也可由健保給付，患者只需負擔材料費的支出，因此若有相關症狀出現時，應把握黃金治療期接受治療；陳劍龍主任提醒，預防甚於治療，平時除了適當運動，也可多吃深綠色蔬菜、牛奶、小魚乾等富含鈣質的食物，並到戶外曬曬太陽、定期接受骨質檢查，若有骨鬆危機則可額外補充鈣和維他命D3，才能有助於預防骨折。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53197

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