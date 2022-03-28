壓迫性骨折疼痛難耐　椎底成型術一次解決病痛

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一名81歲阿嬤身體硬朗，但某日正要騎腳踏車時腰部突然劇痛，且因疼痛持續三個月導致無法生活自理，直到就醫檢查確診為壓迫性骨折，經醫師建議採以椎底成型微創手術的治療，終於擺脫疼痛，也恢復舒服的養老生活；陳劍龍主任表示，壓迫性骨折除了疼痛外，也可能導致駝背，也使得許多患者誤以為是老化所致而輕忽黃金治療期而無法治療，非常可惜。
椎底成型術傷口小恢復快 患者治療新選擇
陳劍龍主任說明，治療上，相較傳統脊椎手術傷口約20公分，且恢復慢、併發症狀機率高，目前已能藉由椎底成型微創手術進行治療，不僅只會在患者留下兩個0.5公分的傷口，藉由千斤頂與骨水泥穩定脊椎結構，患者僅需住院2至3天即可出院，恢復快、併發症少，減少患者疼痛感，也能降低家屬術後照顧困難及負擔。
養成適當運動、多曬太陽 預防骨折從平時做起
目前椎底成型微創手術費用也可由健保給付，患者只需負擔材料費的支出，因此若有相關症狀出現時，應把握黃金治療期接受治療；陳劍龍主任提醒，預防甚於治療，平時除了適當運動，也可多吃深綠色蔬菜、牛奶、小魚乾等富含鈣質的食物，並到戶外曬曬太陽、定期接受骨質檢查，若有骨鬆危機則可額外補充鈣和維他命D3，才能有助於預防骨折。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53197
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