賈永婕自曝驚人身世　家族祕密竟讓上萬粉絲聽哭了

防疫女神賈永婕今（28）日早上突然發文，表示在錯愕情況下得知一件大祕密，心情相當複雜，凌晨4點就睡不著，讓網友跟著不安了起來，紛紛安慰她可以度過難關，還誤以為婚姻有第三者介入，她最後親自解開謎底，原來是意外得知父親並非爺爺親生兒子，背後還有一段淒美愛情故事，上萬粉絲得知真相，感動到哭了。

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▲賈永婕意外得知家族祕密，半夜失眠睡不著。（圖／翻攝賈永婕FB）

賈永婕說， 這個祕密是爺爺奶奶守了一輩子的秘密，原來爸爸不是爺爺親生的孩子！她第一時間不敢置信，這幾天跟親戚詢問，才拚湊出一個世紀無敵愛情故事，原來奶奶是別人的二房，在動盪的年代生子後，沒想到孩子的親生父親因故入獄被判死刑，奶奶為此買通監獄的人，帶著當時年僅3歲的賈永婕爸爸去見父親最後一面。

在奶奶最無助的時候，家世背景很好的爺爺出現了，大方地說「我來照顧你們！他就是我的孩子」，完全不計較她帶孩子會被拖累，後來逃難到台灣後陸續生了3個小孩，也從沒把祕密說出來。賈永婕說，儘管和爺爺沒有血緣關係，但爺爺無敵寵愛她，從出生時就天天抱著，被奶奶念了還是不想放手，還說「怎麼辦，我就是捨不得放下來，我好愛她！」

她細數爺爺對奶奶的深情表現，對自己的細心照顧，卻在73歲該享清福時心臟病發過世，賈永婕在英國得知消息一路哭著回台灣，「我永遠不會忘記在機場看到戴著孝、留著鬍子的爸爸哀傷的眼神，他自己也瞬間老了好幾歲！」

▲賈永婕透露爸爸（後排右）原來不是爺爺（後排中）生的。（圖／翻攝賈永婕FB）

▲賈永婕的爺爺和奶奶感情深厚。（圖／翻攝賈永婕FB）