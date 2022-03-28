COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Selina要公開男友照！見威爾史密斯甩巴掌：很帥但太衝動

▲Selina的《頭七》若破億，誇口「可公開男友照片」。（圖／記者林調遜攝）
▲Selina的《頭七》若破億，誇口「可公開男友照片」。（圖／記者林調遜攝）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-28 20:29:47

Selina任家萱首次擔任電影女主角，不計形象的以素顏在鬼片《頭七》展現演技，今（28日）她與片中女兒吳以涵、姊姊高宇蓁出席首映會。被問到電影「破億」祭品文，Selina被建議挑戰獨自看片，她立刻拒絕，甚至誇口說：「我寧可公開男友照片！」後來反悔：「如果真的破億怎麼辦？」她對於今日威爾史密斯護妻甩克里斯洛克巴掌一事，因非當事人，Selina表示：「會覺得帥，但會覺得太衝動。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《頭七》首映會。（圖／記者林調遜攝）
▲《頭七》首映會。（圖／記者林調遜攝）
被問今日奧斯卡頒獎典禮上，影帝威爾史密斯護妻走上台賞頒獎人一巴掌，Selina認為非當事人不適合多評價，「會覺得帥，但會覺得太衝動。」她分享過去主持大型頒獎典禮的經歷，「通常是揶揄自己，或是會事先知會對方，這樣比較禮貌！」她個人也曾因當眾被嘲笑而一度被激怒，因為有位工作人員不停在大家面前說她像賀一航，Selina強調：「我先說賀大哥長得很帥，但我畢竟是女生。」最後她暴怒大哭，可是她又自認當時臉又方又圓：「我覺得你說的有點道理！」展現她的高EQ。

Selina在《頭七》和納豆共演，她表示今天看完片後一定會視訊和對方分享心得，她也說對戲時彷彿要愛上他，「不愧是金馬得主，太專業，前一秒還在聊天，一個轉頭就能變成劇中角色。」更感謝對方在拍攝時的幫助，「有場戲，我情緒用了第一次，第二次擠不出來，但他告訴我不用特別想什麼事情，就是想這個角色，真的就能夠入戲了！」

恐怖鬼片《頭七》由Selina、陳以文、納豆、吳以涵主演，陳家逵、高宇蓁、鄧志鴻、赫容、舒偉傑特別演出，4月1日全台上映。

▲高宇蓁（左起）、Selina、吳以涵出席首映會。（圖／記者林調遜攝）
▲高宇蓁（左起）、吳以涵、Selina出席首映會。（圖／記者林調遜攝）

22歲超正偶像「拍3年A片受不了」！暴瘦超淒慘　宣布引退

23歲「奇蹟寶石女神」變身中國娃娃　D級挑逗男友們暈爆

威爾史密斯揍人非首次　「他」貼臉襲吻也吃一記耳光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀