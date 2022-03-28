Selina要公開男友照！見威爾史密斯甩巴掌：很帥但太衝動
Selina任家萱首次擔任電影女主角，不計形象的以素顏在鬼片《頭七》展現演技，今（28日）她與片中女兒吳以涵、姊姊高宇蓁出席首映會。被問到電影「破億」祭品文，Selina被建議挑戰獨自看片，她立刻拒絕，甚至誇口說：「我寧可公開男友照片！」後來反悔：「如果真的破億怎麼辦？」她對於今日威爾史密斯護妻甩克里斯洛克巴掌一事，因非當事人，Selina表示：「會覺得帥，但會覺得太衝動。」
被問今日奧斯卡頒獎典禮上，影帝威爾史密斯護妻走上台賞頒獎人一巴掌，Selina認為非當事人不適合多評價，「會覺得帥，但會覺得太衝動。」她分享過去主持大型頒獎典禮的經歷，「通常是揶揄自己，或是會事先知會對方，這樣比較禮貌！」她個人也曾因當眾被嘲笑而一度被激怒，因為有位工作人員不停在大家面前說她像賀一航，Selina強調：「我先說賀大哥長得很帥，但我畢竟是女生。」最後她暴怒大哭，可是她又自認當時臉又方又圓：「我覺得你說的有點道理！」展現她的高EQ。
Selina在《頭七》和納豆共演，她表示今天看完片後一定會視訊和對方分享心得，她也說對戲時彷彿要愛上他，「不愧是金馬得主，太專業，前一秒還在聊天，一個轉頭就能變成劇中角色。」更感謝對方在拍攝時的幫助，「有場戲，我情緒用了第一次，第二次擠不出來，但他告訴我不用特別想什麼事情，就是想這個角色，真的就能夠入戲了！」
恐怖鬼片《頭七》由Selina、陳以文、納豆、吳以涵主演，陳家逵、高宇蓁、鄧志鴻、赫容、舒偉傑特別演出，4月1日全台上映。