諾羅病毒酒精殺不死！　感染科醫師提７預防守則

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞東醫院感染科蔡茂松醫師說明，諾羅病毒的潛伏期通常是24至48小時，常見症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉而全身性的症狀如頭痛、肌肉痠痛、倦怠等，所幸大多數人症狀持續通常不超過3日，只要能適當的補充流失的水分，給予支持性治療都能在數天內改善。
糞、口為傳播途徑 易引發群聚感染
諾羅病毒傳染途徑以糞、口途徑為主，可以是人與人的直接接觸傳染，或食用被病人糞便所污染的飲水或食物而感染，若吸入嘔吐所產生的飛沫也可能感染。蔡茂松醫師指出，諾羅病毒對人類易感受性高，少量病毒就可以造成感染，且諾羅病毒可以在下受污染的水、食物或環境中存活一至數天，造就諾羅病毒發生集體感染的特性。
七大守則 防範諾羅病毒
蔡茂松醫師說明提醒，嚴格的遵守個人和食品衛生習慣，才能預防諾羅病毒：
- 勤洗手，特別是在如廁後、進食或者準備食物之前。
- 徹底清洗水果和蔬菜。
- 徹底地煮熟食物。
- 不需烹煮的食物應該儘快食用完畢。
- 食物需要封上保鮮膜以預防污染，剩的食物應放在溫度適中的冰箱中。
- 被污染的食物或者懷疑被污染的食物必須被丟棄。
- 避免把疾病傳染給其他人，尤其是餐飲業者(廚工)，應於症狀解除至少48 小時後才可恢復工作。
特別需要注意，由於諾羅病毒無套膜，酒精或乾洗手液無法有效殺死病毒，建議用肥皂洗手，環境清潔需要較高濃度(0.1%)的稀釋漂白水，若是處理嘔吐物及排泄物建議使用(0.5%)的稀釋漂白水。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53202
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw