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諾羅病毒酒精殺不死！　感染科醫師提７預防守則

諾羅病毒酒精殺不死！　感染科醫師提７預防守則
諾羅病毒酒精殺不死！　感染科醫師提７預防守則

健康醫療網

2022-03-28 20:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】根據疾病管制署急診就醫監測資料顯示，今年自228 連假後急性腸胃炎就開始在全國流行，每一週逾10多萬人腹瀉就醫，檢測出病原多為諾羅病毒(Norovirus)感染。

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諾羅病毒潛伏期短　症狀多３日內能改善

亞東醫院感染科蔡茂松醫師說明，諾羅病毒的潛伏期通常是24至48小時，常見症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉而全身性的症狀如頭痛、肌肉痠痛、倦怠等，所幸大多數人症狀持續通常不超過3日，只要能適當的補充流失的水分，給予支持性治療都能在數天內改善。

糞、口為傳播途徑　易引發群聚感染

諾羅病毒傳染途徑以糞、口途徑為主，可以是人與人的直接接觸傳染，或食用被病人糞便所污染的飲水或食物而感染，若吸入嘔吐所產生的飛沫也可能感染。蔡茂松醫師指出，諾羅病毒對人類易感受性高，少量病毒就可以造成感染，且諾羅病毒可以在下受污染的水、食物或環境中存活一至數天，造就諾羅病毒發生集體感染的特性。

七大守則　防範諾羅病毒

蔡茂松醫師說明提醒，嚴格的遵守個人和食品衛生習慣，才能預防諾羅病毒：

  1. 勤洗手，特別是在如廁後、進食或者準備食物之前。 
  2. 徹底清洗水果和蔬菜。 
  3. 徹底地煮熟食物。
  4. 不需烹煮的食物應該儘快食用完畢。 
  5. 食物需要封上保鮮膜以預防污染，剩的食物應放在溫度適中的冰箱中。 
  6. 被污染的食物或者懷疑被污染的食物必須被丟棄。 
  7. 避免把疾病傳染給其他人，尤其是餐飲業者(廚工)，應於症狀解除至少48 小時後才可恢復工作。
諾羅病毒　酒精或乾洗手液無法有效殺死

特別需要注意，由於諾羅病毒無套膜，酒精或乾洗手液無法有效殺死病毒，建議用肥皂洗手，環境清潔需要較高濃度(0.1%)的稀釋漂白水，若是處理嘔吐物及排泄物建議使用(0.5%)的稀釋漂白水。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53202

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