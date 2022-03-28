「這病」每1小時就有1人確診！　發病初期症狀難與COVID-19區別

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衛生福利部薛瑞元次長表示，在COVID-19疫情壟罩下，全球結核病防治受到嚴重影響，2019-2020年全球通報數未升反降18%，結核病死亡率不降反升，為2005年來首見，回到2017年死亡水準。我國結核病通報數過去平均每年以7%降幅下降，2019-2020年降幅略增為10%，幸未如全球因COVID-19疫情造成死亡上升之情形。
初期難與COVID-19分辨 出現疑似症狀快就醫
中華民國防癆協會余明治理事長分享，因結核病與 COVID-19同樣為呼吸道傳染病，且在發病初期難與 COVID-19做區別，需透過檢驗才能助於確認區分。因此，如出現咳嗽持續2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等症狀，應對結核病有警覺，主動就醫、及早治療，透過6-9月規則服藥是可治癒與控制結核病。
結核病可預防及治癒 高風險族群應注意
依疾管署統計資料，臺灣結核病發生率從2005年每10萬人口73例，逐年下降至2021年的每10萬人口約31例，累積降幅達57%，然2021年仍有7,187人確診結核病，也就是說約每1小時就有1人確診。
而受結核菌感染但尚未發病之潛伏結核感染者，一生中有約5-10%發病成結核病的風險，在未發病前，給予潛伏結核感染治療，可預防未來發病。余明治理事長呼籲，結核病病人的接觸者等高風險族群，配合衛生單位轉介潛伏結核感染治療評估，保護自身與親友的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53211
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