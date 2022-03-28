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勞保局人員確診　PCR採檢60位接觸者、辦公環境清消

▲勞保局28日晚間表示，有一名電話服務中心同仁確診COVID-19。（示意圖／取自Unsplash）
▲勞保局28日晚間表示，有一名電話服務中心同仁確診COVID-19。（示意圖／取自Unsplash）

中央社

2022-03-28 22:49:02

（中央社記者張雄風台北28日電）勞保局今天晚間表示，有一名電話服務中心同仁確診COVID-19，並說明該中心工作內容不會對外接觸，且已進行環境清消，相關接觸者約60人也在今天接受PCR採檢，結果這2天就會出爐。

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勞保局主任秘書徐振源告訴中央社記者，今天下午接獲中央流行疫情指揮中心通知，有勞保局同仁PCR採檢呈陽性，因此相關場域已進行清消、局裡同仁採檢等程序；詳細情形仍由指揮中心說明。

徐振源說明，該名確診同仁為勞保局電話服務人員，工作內容不會對外接觸；昨天因身體不適去檢查，今天得知確診；同一工作場域、接觸者約60人也在今天下午進行PCR採檢，結果這2天就會出爐。

徐振源表示，在等待PCR結果出爐前，該電話服務中心會暫停，由其他部門同仁代理，對民眾的服務不會中斷。（編輯：陳政偉）1110328

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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