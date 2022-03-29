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謝祖武、張本渝親下去了！《婚姻結業式》收視飆到0.9

▲《婚姻結業式》謝祖武獻上深情之吻。（圖／華視提供）
▲《婚姻結業式》謝祖武獻上深情之吻。（圖／華視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-29 02:00:00

《婚姻結業式》3月27號晚間九點播出持續創造好口碑，劇情節奏明快，情節引發網友熱烈討論，網友也紛紛回應，雖然劇情圍繞熟齡感情的困境與選擇，扣人心弦的劇情卻能讓各年齡層都有共鳴。

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一分鐘瞬間收視最高0.9（四歲以上收視）落在美惠（張本渝 飾）獨自在家中的果園，沒想到遇到惡霸欺負美惠，結果駱誠（謝祖武 飾）及時出現英雄救美，駱誠卻因此受傷，美惠幫駱誠包紮傷口時，駱誠不顧自己傷勢，對美惠說了一句「我很擔心妳」隨即獻上一吻，徹底融化美惠的心，兩人戲中的螢幕初吻，讓網友回憶起高中時期青澀又純情的模樣，覺得這才是純粹的浪漫，網友也說：「有了駱誠出手相救，又有這一吻，美惠不淪陷也難呀！」並讚嘆駱誠真的是最強救援。回想起這場戲，謝祖武就說：「我在學生時期，個性其實很內向有點害羞，所以英雄救美的事，對我來講有點困難，但拍吻戲的時候，因為要揣摩高中比較稚嫩的心態，所以拍攝的時候，有想起自己的初戀女友，讓自己比較快入戲。」但話才說畢，謝祖武馬上提醒：「這件事千萬不要和我太太說喔！」

▲《婚姻結業式》張本渝（右）、謝祖武深情相擁，醞釀接吻。（圖／華視提供）
▲張本渝（左）、謝祖武深情相擁。（圖／華視提供）
▲張本渝與謝祖武擁吻確認彼此心意。（圖／華視提供）
▲張本渝與謝祖武擁吻確認彼此心意。（圖／華視提供）
一分鐘瞬間收視第二高0.79落在劉大偉（馬力歐 飾）與趙丹丹（何如芸 飾）睡在同一張床上，兩人卻不記得昨夜發生什麼事，就在蔡東霖（陳慕義 飾）要進房間之前，美惠一行人先進去了丹丹與大偉的房間，成功化險為夷，網友笑稱好及時的救援，真是神掩護，也讚嘆甄心的用心良苦。另外趙丹丹也對蔡東霖說出自己想開蛋糕店的夢想，但堅決要靠自己的力量完成，就有網路討論理性分析以蔡東霖大律師的財力，幫丹丹開個蛋糕店絕對不成問題，應該讓她試試看怎麼經營，如果做不下去，設個停損點就好，在婚姻關係中對自我價值的選擇，也激發網友話題。

▲張本渝及時救援化解危機。（圖／華視提供）
▲張本渝（右一）及時救援化解危機。（圖／華視提供）
《婚姻結業式》劇情即將另一波高潮，小雪（夏如芝 飾）逐漸發現在駱誠的心中一直都有美惠的位置，不但尾隨駱誠，看他是否暗地跟美惠見面，甚至在美惠工作的賣場假裝巧遇美惠，還假意邀請她來家中作客，就為了想要試探駱誠跟美惠是否有更深的情愫。回顧小雪的個性，夏如芝說：「我覺得感情中信任感是很重要的，所以如果是我的話，就會跟他直球對決，不會像小雪一樣用互相猜忌試探的方式，想要拼湊真相。」

▲夏如芝（左）刻意去賣場安排「巧遇」張本渝。（圖／華視提供）
▲夏如芝（左）刻意去賣場安排「巧遇」張本渝。（圖／華視提供）
探討熟齡情感新關係為出發的台語劇集《婚姻結業式》是台語劇少見以熟齡婚姻為主題，節奏明快不拖戲，劇情推展迅速，更讓人期待接下來的發展，精彩內容請鎖定每周日晚間9點華視主頻、晚間8點公視台語台，讓你對婚姻有不一樣的體認。（編輯：楊穎軒）

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