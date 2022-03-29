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樂趣先決！BMW X4 M40i 重組豪華休旅應有元素

▲ 樂趣先決！BMW X4 M40i 重組豪華休旅應有元素
▲ 樂趣先決！BMW X4 M40i 重組豪華休旅應有元素

2GameSome - 有車賞

2022-03-29 09:55:00

對於強調駕馭樂趣、性能表現的 BMW 而言，X4 無疑是最佳的休旅化身，跑車化的斜背線條、適切的車身尺碼，也難怪與兄弟 X3 一起撐起了此品牌在台灣汽車市場銷售的一片天。對於此金雞母，不僅火速引進小改款車型，更規劃了四種車型等級，而此次試駕主角 X4 M40i，以 360 匹的馬力背景穩坐 X4 家族二哥，雖然不若 X4 M Competition 般震天價響，但 383 萬的建議售價，相信在性能與價格中取得了更佳平衡，但能否也能在家庭使用與駕馭樂趣中取得甜蜜點？幸運獲得了一個豔陽高照的試車天，期望在好天爺的幫忙下，找到出發前想知道的答案。

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試駕車款為 BMW X4 M40i，建議售價為新台幣 383 萬元起。
試駕車款為 BMW X4 M40i，建議售價為新台幣 383 萬元起。
如同醫美後更立體與深刻的臉龐，小改款的 X4 在水箱罩、頭尾燈線條、前後保桿造型都重新調整，不僅給予了更具現代感的俐落美感，也加添了運動氣息；透過選配的加持，智慧雷射頭燈強化了率性與照明性能，再加上 M 款雙輻 20 吋輪圈內選配的紅色 M 款煞車卡鉗、前葉子板與車尾的 M 字廠徽壓陣，就算靜止不動，這輛 X4 M40i 都讓人有退避三舍的氣場。

M Performance 外觀套件大幅採用黑色元素。
M Performance 外觀套件大幅採用黑色元素。
加價 64,000 元選配的智慧雷射頭燈。
加價 64,000 元選配的智慧雷射頭燈。
標配 M 款雙輻 20 吋輪圈，搭配輪胎前為 245/45R20，後為 275/40R20。
標配 M 款雙輻 20 吋輪圈，搭配輪胎前為 245/45R20，後為 275/40R20。
選配紅色 M 煞車套件，選配價為 17,000 元。
選配紅色 M 煞車套件，選配價為 17,000 元。
左右雙出排氣尾管設定，營造更飽滿的運動風格。
左右雙出排氣尾管設定，營造更飽滿的運動風格。
家族化的內裝鋪陳，就算非 BMW 車主的自身透過多次 BMW 車款試駕經驗，都可擁有一試上手的熟悉度，雙 12.3 吋的螢幕格局，在儀表板與中控台兩處巧妙安置，中文化與細緻的畫面呈現，伴隨著易懂的介面安排，可以說是當前車壇車載系統的代表之作，搭配上儀表內的道路虛擬實境顯示、iDrive 控制系統與無線智慧型手機整合系統的協助，就算在單日試駕行程中僅體驗到此車上智能服務的十分之一不到，都能清楚感受到此車的智能等級，以及對於用車生活的便利加分。

BMW 全數位虛擬座艙已成為品牌旗下各車款少不了的配備與設計。
BMW 全數位虛擬座艙已成為品牌旗下各車款少不了的配備與設計。
12.3 吋虛擬數位儀表，給予相當清晰且細膩的畫面設計。
12.3 吋虛擬數位儀表，給予相當清晰且細膩的畫面設計。
M 款多功能真皮方向盤配上專屬縫線。
M 款多功能真皮方向盤配上專屬縫線。
中控觸控螢幕也是 12.3 吋，並整合了 iDrive 系統。
中控觸控螢幕也是 12.3 吋，並整合了 iDrive 系統。
標配 harman / kardon 音響，輸出功率為 464 瓦，配備有 16 支揚聲器。
標配 harman / kardon 音響，輸出功率為 464 瓦，配備有 16 支揚聲器。
與改款前相同的空間格局，後座頭部空間受限斜背車頂線條稍有影響，但對於多數一家四口後座椅小孩乘坐為主的家庭買家，應該都不會是太大問題，再搭配標準乘坐時就已有 525 公升的後廂容積、可 40/20/40 分離傾倒的後座椅背設計，從空間角度切入，X4 M40i 仍可算是一輛稱職的家用中型休旅車，在跑車風格與空間機能中取得平衡。當然，若真要最標準休旅車的空間格局，那兄弟 X3 會是更棒的選擇，相信會把挑車目光移致 X4 身上的潛在買家，應該都不會是空間先決的消費者。

M 雙前座跑車座椅，標配加熱功能。
M 雙前座跑車座椅，標配加熱功能。
專屬迎賓飾板與金屬腳踏組。
專屬迎賓飾板與金屬腳踏組。
前後座椅採用相同設計。
前後座椅採用相同設計。
2864mm 軸距帶來不錯的車內縱深空間。
2864mm 軸距帶來不錯的車內縱深空間。
標配豪華型三區恆溫空調。
標配豪華型三區恆溫空調。
全景式電動玻璃天窗也為標配。
全景式電動玻璃天窗也為標配。
標準乘坐狀態下後廂容積為 525 公升。
標準乘坐狀態下後廂容積為 525 公升。
後廂底板下方還有額外的隱密置物空間。
後廂底板下方還有額外的隱密置物空間。
把可 40/20/40 分離傾倒的後座椅背打平後，最大置物容積可達 1430 公升。
把可 40/20/40 分離傾倒的後座椅背打平後，最大置物容積可達 1430 公升。
除了風格先決，性能也極有可能是 X4 M40i 讓人入主的關鍵。不同於 X4 xDrive 20i 與 X4 xDrive30i 兩動力車型，X4  M40i 搭載了讓諸多 BMW 最推崇的直列六缸汽油引擎，3.0 升的排氣量中，更有 TwinPower Turbo 渦輪增壓系統與 48V 輕油電複合動力加持，雖然額外的 11 匹馬力，對於本體就擁有 360 匹馬力的這引擎而言如九牛一毛，但透過 48V 的特性加持，讓原本已有 95 分演出的此動力曲線更逼近滿分，加速力道輸出暢快無縫，尤其當動態行車模式切換至 SPORT 狀態，搭配聰明的八速手自排變速箱自主檔位選擇，無論是重踩油門時的延遲升檔，還是急減速時電光火石的退檔動作，兩者搭配就好像豆漿油條般的完美契合，把汽缸內所迸發出的每份動力盡可能的轉換為往前的推進力道，再與油門開度協調搭配，讓每次的加速都是種享受，享受 G 力的摧殘，也享受內燃機吼叫的粗糙感。

搭載 3.0 升 TwonPower Turbo 直列六缸汽油引擎，具備 360hp/5200rpm 最大馬力與 500Nm/1900rpm 最大扭力輸出。
搭載 3.0 升 TwonPower Turbo 直列六缸汽油引擎，具備 360hp/5200rpm 最大馬力與 500Nm/1900rpm 最大扭力輸出。
動力銜接八速手自排變速箱，原廠數據顯示可於 4.9 秒完成 0-100km/h 加速過程，極速可達 250km/h。
動力銜接八速手自排變速箱，原廠數據顯示可於 4.9 秒完成 0-100km/h 加速過程，極速可達 250km/h。
配備有方向盤換檔撥片。
配備有方向盤換檔撥片。
加速曲線飽滿綿密，與油門反應有著極佳契合。
加速曲線飽滿綿密，與油門反應有著極佳契合。
為了與此動力匹配，X4 M40i 採用了 M 款跑車化電子懸吊系統，為了支撐這 1920kg 的體重，還有強大的加減速 G 力，縱使動態行車模式為對舒適度最友善的 COMFORT 狀態，仍無法與同場試駕的 X3 xDrive30i M Sport 相提並論，更遑論是在 SPORT 模式下的硬朗，絕對可以理解這是為了性能所做出的犧牲，但終日超過六小時的彈跳轟炸，對於所表達出的家庭適用性，著實也在腦海中打上了個大問號。

動態行車模式除了針對引擎輸出、檔位邏輯等調整以外，電子懸吊系統也可因不同模式調整。
動態行車模式除了針對引擎輸出、檔位邏輯等調整以外，電子懸吊系統也可因不同模式調整。
畢竟以運動為取向，電子懸吊設定在最舒服的狀態下仍偏硬朗，彈跳感明顯。
畢竟以運動為取向，電子懸吊設定在最舒服的狀態下仍偏硬朗，彈跳感明顯。
對於家庭用休旅車款的身份，X4 M40i 也以進化的智慧互聯駕駛來詮釋，原廠代號 5AU 的 ADAS 科技，有著 Level 2 的輔助駕駛等級，且細膩的加減速、車道置中動作，展現了極為成熟的科技底蘊，就算相較國外少了車道變換的輔助功能，但以台灣用路環境而言，個人認為影響不大，仍可以在長途駕駛時扮演極佳的輔助角色，也可以在市區穿梭時給予相當好的提醒與警示功能，從這點審視 X4 M40i 的家用休旅車款表現，絕對有著高分演出。

標配的智慧互聯駕駛相當齊全，包含主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、前後方車流警示、環景輔助攝影等皆有配備。
標配的智慧互聯駕駛相當齊全，包含主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、前後方車流警示、環景輔助攝影等皆有配備。
就算相較國外少了車道變換的輔助功能，但以台灣用路環境而言，仍可以在長途駕駛時扮演極佳的輔助角色。
就算相較國外少了車道變換的輔助功能，但以台灣用路環境而言，仍可以在長途駕駛時扮演極佳的輔助角色。
從車名設定、動力格局，X4 M40i 清楚說明動力優先的打造思維，也因此清楚設限了適宜的購車族群，若要如履平地、舒服自在的休旅車選擇，那 X4 M40i 勢必不會是絕配，但如果你與 X4 M40i 一樣，認為對速度的追求、對駕馭樂趣的渴望，是優先於休旅車應有的舒適訴求，那相信我，X4 M40i 會是一輛購車前必看的重點明星。

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