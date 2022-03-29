▲ 樂趣先決！BMW X4 M40i 重組豪華休旅應有元素

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如同醫美後更立體與深刻的臉龐，小改款的 X4 在水箱罩、頭尾燈線條、前後保桿造型都重新調整，不僅給予了更具現代感的俐落美感，也加添了運動氣息；透過選配的加持，智慧雷射頭燈強化了率性與照明性能，再加上 M 款雙輻 20 吋輪圈內選配的紅色 M 款煞車卡鉗、前葉子板與車尾的 M 字廠徽壓陣，就算靜止不動，這輛 X4 M40i 都讓人有退避三舍的氣場。
家族化的內裝鋪陳，就算非 BMW 車主的自身透過多次 BMW 車款試駕經驗，都可擁有一試上手的熟悉度，雙 12.3 吋的螢幕格局，在儀表板與中控台兩處巧妙安置，中文化與細緻的畫面呈現，伴隨著易懂的介面安排，可以說是當前車壇車載系統的代表之作，搭配上儀表內的道路虛擬實境顯示、iDrive 控制系統與無線智慧型手機整合系統的協助，就算在單日試駕行程中僅體驗到此車上智能服務的十分之一不到，都能清楚感受到此車的智能等級，以及對於用車生活的便利加分。
與改款前相同的空間格局，後座頭部空間受限斜背車頂線條稍有影響，但對於多數一家四口後座椅小孩乘坐為主的家庭買家，應該都不會是太大問題，再搭配標準乘坐時就已有 525 公升的後廂容積、可 40/20/40 分離傾倒的後座椅背設計，從空間角度切入，X4 M40i 仍可算是一輛稱職的家用中型休旅車，在跑車風格與空間機能中取得平衡。當然，若真要最標準休旅車的空間格局，那兄弟 X3 會是更棒的選擇，相信會把挑車目光移致 X4 身上的潛在買家，應該都不會是空間先決的消費者。
除了風格先決，性能也極有可能是 X4 M40i 讓人入主的關鍵。不同於 X4 xDrive 20i 與 X4 xDrive30i 兩動力車型，X4 M40i 搭載了讓諸多 BMW 最推崇的直列六缸汽油引擎，3.0 升的排氣量中，更有 TwinPower Turbo 渦輪增壓系統與 48V 輕油電複合動力加持，雖然額外的 11 匹馬力，對於本體就擁有 360 匹馬力的這引擎而言如九牛一毛，但透過 48V 的特性加持，讓原本已有 95 分演出的此動力曲線更逼近滿分，加速力道輸出暢快無縫，尤其當動態行車模式切換至 SPORT 狀態，搭配聰明的八速手自排變速箱自主檔位選擇，無論是重踩油門時的延遲升檔，還是急減速時電光火石的退檔動作，兩者搭配就好像豆漿油條般的完美契合，把汽缸內所迸發出的每份動力盡可能的轉換為往前的推進力道，再與油門開度協調搭配，讓每次的加速都是種享受，享受 G 力的摧殘，也享受內燃機吼叫的粗糙感。
為了與此動力匹配，X4 M40i 採用了 M 款跑車化電子懸吊系統，為了支撐這 1920kg 的體重，還有強大的加減速 G 力，縱使動態行車模式為對舒適度最友善的 COMFORT 狀態，仍無法與同場試駕的 X3 xDrive30i M Sport 相提並論，更遑論是在 SPORT 模式下的硬朗，絕對可以理解這是為了性能所做出的犧牲，但終日超過六小時的彈跳轟炸，對於所表達出的家庭適用性，著實也在腦海中打上了個大問號。
對於家庭用休旅車款的身份，X4 M40i 也以進化的智慧互聯駕駛來詮釋，原廠代號 5AU 的 ADAS 科技，有著 Level 2 的輔助駕駛等級，且細膩的加減速、車道置中動作，展現了極為成熟的科技底蘊，就算相較國外少了車道變換的輔助功能，但以台灣用路環境而言，個人認為影響不大，仍可以在長途駕駛時扮演極佳的輔助角色，也可以在市區穿梭時給予相當好的提醒與警示功能，從這點審視 X4 M40i 的家用休旅車款表現，絕對有著高分演出。
從車名設定、動力格局，X4 M40i 清楚說明動力優先的打造思維，也因此清楚設限了適宜的購車族群，若要如履平地、舒服自在的休旅車選擇，那 X4 M40i 勢必不會是絕配，但如果你與 X4 M40i 一樣，認為對速度的追求、對駕馭樂趣的渴望，是優先於休旅車應有的舒適訴求，那相信我，X4 M40i 會是一輛購車前必看的重點明星。