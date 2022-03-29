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8款LINE免費貼圖一次打包！圓仔、貘花豆陪過可愛兒童節

▲Pinkoi與臺北市立動物園合作，集結台灣在地設計能量，將動物的細膩觀察融入創作中，共同推出30款限量聯名商品。（圖/廠商提供）
▲Pinkoi與臺北市立動物園合作，集結台灣在地設計能量，將動物的細膩觀察融入創作中，共同推出30款限量聯名商品。（圖/廠商提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-29 14:10:06

Pinkoi 與台北市立動物園首次跨界，將動物觀察融入設計，推出花豆少女轉大人「限量馬來貘變身玩偶包」等30款聯名商品，還有大貓熊「圓仔」、馬來貘「貘花豆」、石虎「虎力勇」等8款兒童節限定LINE貼圖，還不趕緊下載起來。

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Pinkoi 與台北市立動物園這次合作，集結台灣在地設計能量，將動物的細膩觀察融入創作中，共同推出30款限量聯名商品。本次商品開發皆經由動物園團隊進行監修，詳細保留動物的精確特徵，在可愛中又不失真實性。此外，本次企劃響應SDGs保育及永續的倡導，凡購買Pinkoi x 臺北市立動物園聯名商品，Pinkoi即捐出5%做為野生動物保育金。

聯名商品中最大亮點，是由Pinkoi打造的「馬來貘變身玩偶包」，全台限量300隻。因去年動物園馬來貘「貘花豆」出生後，讓許多民眾發現原來新生馬來貘與成體的身體花紋不同；因此Pinkoi也細緻還原馬來貘特徵，讓「孩童時期」的馬來貘玩偶穿上衣服後，立即變身「成年時期」的樣貌，不僅充滿趣味，也富有教育意義。此外，玩偶在拉鍊收納及掛繩設計上更別具巧思，可將玩偶當作日常小包使用，包包拉鍊處也搭配帶有Pinkoi品牌色調的鮭魚粉小花吊飾，與「貘花豆」的命名相互應。

▲於4/1 - 4/30，加入Pinkoi官方 LINE 帳號，即可免費獲得「動物寶寶的成長之ZOO，Pinkoi來守護！」貼圖組。(圖/廠商提供)
▲於4/1 - 4/30，加入Pinkoi官方 LINE 帳號，即可免費獲得「動物寶寶的成長之ZOO，Pinkoi來守護！」貼圖組。(圖/廠商提供)
Pinkoi也設計8款超萌的明星動物寶寶LINE貼圖，於4/1 - 4/30，加入Pinkoi官方 LINE 帳號，即可免費獲得「動物寶寶的成長之ZOO，Pinkoi來守護！」的限定貼圖 ，包括大貓熊「圓仔」、馬來貘「貘花豆」、石虎「虎力勇」等，讓大人一起體會兒童節的童趣感。

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