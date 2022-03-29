漁工權益誰來顧？洪申翰質詢勞動部、交通部

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洪申翰表示，外國權宜船來台招募我國的船員，但我國船員上船後，發現船上的環境安全狀況不佳，生活和飲食的狀況也很糟，在分工上也會導致嚴重過勞的情況，甚至有台灣的船員在權宜船上死亡的事情發生。
事實上，台灣的遠洋漁業實力豐厚，不少業者為了擴大高利潤、降低成本，會將船隻註冊於法規鬆散、勞力成本低廉的不同國家，這些掛籍他國、但由我國人負責經營、管理的「權宜船」成為了法律監管的漏洞，更衍生成人口販運、強迫勞動等犯罪的溫床。
除了勞動部，洪申翰還點出交通部的問題，引用貨船「米達斯」的案例，指該船曾擱淺在濁水溪外海，船員表示被欠薪，更被要求不能下船，欠缺飲用水及食物，宛如「現代魯賓遜漂流記」，擱淺期間相關機關也沒有登船去看。在監察院的調查中顯示，交通部在2013年即公告採用「2006年海事勞工公約」，但欠缺公約的處理機制，而且僅採信船東代理之說辭，從未登船實際查看，欠缺敏感度。「這其實就是因為交通部不是勞動主管機關，缺乏勞動相關專業，但卻必須獨自去處理海事勞工相關問題，所以在欠缺海事勞工公約的處理機制與敏感度的情況下，所面臨的困境。」洪申翰說。
針對立委質詢，職安署回應過去做了很多跨部會職災減災平台，包括對營造業工地、公共工程防災查核訓練；遠洋漁業方面，勞動部和漁業署針對權宜船的部分，也有建立聯合稽查機制。勞動部長許銘春則承諾，將在一個月內將相關規劃報告送交立法院。而交通部則回應，將在本週四跨部會減災的會議中，用臨時動議的方式，請航港局、港務公司和航政司一起來落實。