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漁工權益誰來顧？洪申翰質詢勞動部、交通部

▲漁工「以船為家」，居住品質低落。（示意圖／記者葉正勳攝影）
▲漁工「以船為家」，居住品質低落。（示意圖／記者葉正勳攝影）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-29 12:01:56

《四方報》報導，三月中旬，我國發生影視劇組取景，不慎跌落溪谷的職災事件，讓外界知道影視從業人員勞動環境的狀況。勞動部也立即實施了「影片製作業職業災害預防專案檢查」，並規劃42場宣導，來防止職業災害之發生。不過除了影視劇組，漁工們的工作權益也應重視，我國立委洪申翰在28日針對漁工權益對勞動部質詢，點出船長的困難之處和漁工們的處境。 

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去年底陽明老船長發布的公開信中，提出漁工們的安全問題，例如：當行駛到疫情高風險地區的航線上，船公司卻只配發一件輕便雨衣，讓船員穿簡陋的雨衣在高溫及高風險的印度防疫。另外，老船長指出平均每年超過1位船員在船上死亡，而每年受傷人員則更多。 

洪申翰表示，外國權宜船來台招募我國的船員，但我國船員上船後，發現船上的環境安全狀況不佳，生活和飲食的狀況也很糟，在分工上也會導致嚴重過勞的情況，甚至有台灣的船員在權宜船上死亡的事情發生。 

事實上，台灣的遠洋漁業實力豐厚，不少業者為了擴大高利潤、降低成本，會將船隻註冊於法規鬆散、勞力成本低廉的不同國家，這些掛籍他國、但由我國人負責經營、管理的「權宜船」成為了法律監管的漏洞，更衍生成人口販運、強迫勞動等犯罪的溫床。 

除了勞動部，洪申翰還點出交通部的問題，引用貨船「米達斯」的案例，指該船曾擱淺在濁水溪外海，船員表示被欠薪，更被要求不能下船，欠缺飲用水及食物，宛如「現代魯賓遜漂流記」，擱淺期間相關機關也沒有登船去看。在監察院的調查中顯示，交通部在2013年即公告採用「2006年海事勞工公約」，但欠缺公約的處理機制，而且僅採信船東代理之說辭，從未登船實際查看，欠缺敏感度。「這其實就是因為交通部不是勞動主管機關，缺乏勞動相關專業，但卻必須獨自去處理海事勞工相關問題，所以在欠缺海事勞工公約的處理機制與敏感度的情況下，所面臨的困境。」洪申翰說。 

針對立委質詢，職安署回應過去做了很多跨部會職災減災平台，包括對營造業工地、公共工程防災查核訓練；遠洋漁業方面，勞動部和漁業署針對權宜船的部分，也有建立聯合稽查機制。勞動部長許銘春則承諾，將在一個月內將相關規劃報告送交立法院。而交通部則回應，將在本週四跨部會減災的會議中，用臨時動議的方式，請航港局、港務公司和航政司一起來落實。 

▲我國立委洪申翰在28日針對漁工權益對勞動部質詢，點出船長的困難之處和漁工們的處境。 （圖／翻攝自洪申翰臉書）
▲我國立委洪申翰在28日針對漁工權益對勞動部質詢，點出船長的困難之處和漁工們的處境。 （圖／翻攝自洪申翰臉書）


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