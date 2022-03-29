科博館鳥瞰與環境劇場即將謝幕 4月起告別演出登場

國立自然科學博物館鳥瞰劇場、環境劇場走過近30年，即將於5月2日畫下休止符，正式謝幕。4月1日起展開為期1個月的告別演出，各自精選4部歷年來最受歡迎的影片，每天輪播。歡慶兒童節，4月4日當天12歲以下觀眾憑證免費入場，歡迎舊雨新知把握倒數時光，再次感受兩座劇場獨一無二的觀影體驗。





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國立自然科學博物館館長焦傳金表示，環境劇場、鳥瞰劇場位於地球環境廳，由創館館長漢寶德在1993年引進，30年前皆是獨步全球的先進科技，至今累積超過300多萬觀賞人次。科技日新月異，空拍機及縮時攝影技術盛行的今日，兩座劇場因設備機齡、放映規格、片源受限等因素，5月起將正式退場，原劇場空間將打造全新「礦物廳」，可望成為科博館嶄新亮點。





科博館劇場科科長林志隆分享，30年前尚未有無人機，也沒有可以遙控自動攝影的技術，以「鳥眼」俯瞰大地的視角，是人們從未有過的體驗，因此一推出就廣受民眾喜愛。這個劇場初期使用膠卷影片，2013年改成數位投影，近年因放映結構特殊，影片需符合圓形畫面、90角度垂直俯視無方向性拍攝，片源越來越稀少。有觀眾得知劇場即將退場與館員分享，「還記得第一次看『鳥瞰龜山島』，畫面效果真的非常壯觀！」





▲科博館鳥瞰與環境劇場是學生戶外教學首選，時常可見學生排隊入場畫面。（圖／科博館提供）

環境劇場首次呈現在1992年西班牙世界博覽會，也是漢寶德館長引進，成為全世界及國內首座環形大螢幕幻燈多媒體劇場，有360度旋轉觀眾席，運用幻燈機結合投影機，搭配多幅升降式小螢幕、三個開闔式特效螢幕等設備。但隨著幻燈機從主流市場消失，科博館在2009年雖將環境劇場更新成數位投影機，然而放映影片均需高度客製化，搭配複合式螢幕製播，新片產出相當耗時。





劇場科資深技術人員回憶，環境劇場歷經幻燈片、液晶螢幕、雷射投影多種播映型態，在不同時期帶給觀眾難忘的視聽體驗，30年前「四季」、「日與夜」2部影片透過幻燈片即呈現出「縮時攝影」技術，無論是拍攝手法、聲效影像皆是一時之選。





科博館館長焦傳金說，兩座劇場參與許多觀眾的成長回憶，兒童節連假邀觀眾、恐龍卡友們回娘家，一同見證科博館發展歷程與轉折。劇場謝幕後將逐步拆除，打造「礦物廳」常設展廳，展示空間約610坪。本館地質學組自創館以來，蒐藏礦物及岩石標本2萬餘件，預計精選2000多件亮點標本介紹礦物演化、晶體之美、臺灣寶藏等，全新展廳緊鑼密鼓籌備中。





4 月1日起鳥瞰劇場將定時播出「鳥瞰龜山島」、「從太空看地球+月球的演化」、「飛覽日月潭」，假日加演「回家旅程+舞動星光」；環境劇場則播放「漁取。魚求」、「璀璨三十」、「暖化危機」、「暖化的故事」等精選影片，放映場次請鎖定科博館官網最新消息。



