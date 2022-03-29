克里斯洛克討打笑話真相曝 和威爾史密斯共同羞辱奧斯卡

到底誰才是奧斯卡頒獎史上的污點？動手甩人巴掌的新科影帝威爾史密斯，還是賤嘴羞辱人家生病老婆的諧星克里斯洛克？風向球變來變去，兩派人士各有立場。但始作俑者畢竟是克里斯洛克，事件發酵一天後，大家很好奇演藝圈資歷豐富的克里斯洛克，為何如此犯蠢？他的好友也代為解答，揭開謎團。





我是廣告 請繼續往下閱讀

據專門報導好萊塢八卦新聞的ＴＭＺ轉述克里斯洛克友人的說法，稱他根本不知道威爾史密斯老婆潔達蘋姬生病，所以才會拿她的光頭開玩笑，友人也澄清克里斯洛克根本不是苛薄的人。作為脫口秀明星，喜虐素材本來就是他表演的一環。





52歲的克里斯洛克只小威爾史密斯1歲，演藝圈資歷豐富，台灣觀眾對他印象最深的作品，應該是梅爾吉勃遜、李連杰主演的賣座片《致命武器4》，片中他就是一個喋喋不休的後輩警探，喜感十足。克里斯的父親是貨車司機，母親則是專門幫助智障者的社工，不過，他們一家搬到紐約的布魯克林生活後，克里斯洛克在學校曾遭受種族不平等的霸凌，離開學校的克里斯洛克先是在快餐店打工，最後嘗試單人脫口秀的表演喜劇，這種單人脫口秀在美國相當流行，但也很現實殘酷，一旦沒有引起共鳴，很容易被觀眾噓下台，顏面無存。克里斯洛克有過一次婚姻，育有２個女兒，據媒體報導，他曾自爆過對婚姻不忠。





能從單人脫口秀成為一代喜劇演員，克里斯洛克反應快速、口才鋒利，看過美國脫口秀節目的觀眾，都知道連性器官都常被拿來直接羞辱對手。只是這回發生的地點是美國影壇最具權威的奧斯卡頒獎典禮，有全球觀眾在收看，而作為影帝頒獎人的克里斯洛克，硬是在台上開起脫口秀笑話，稱很期待由理平頭的潔蘋達姬主演的新片「魔鬼女大兵續集」，眼見潔達蘋姬翻白眼，還要堅持這是個好笑話， 結果威爾史密斯顧不得拿影帝的榮耀、打人的萬般不對，在全球觀眾面前，一耳光擅了克里斯洛克。





▲威爾史密斯（左）、潔達蘋姬史密斯婚姻關係微妙。（圖／美聯社／達志影像）

各方訝異克里斯洛克察言觀色敏銳，為何還堅持搞這個不入流的笑話?有人懷疑是大會安排的劇本，但據轉播單位主管透露，完全是克里斯洛克個人的即興演出，是他自作自受。至於克里斯為何如此超過討打？事後克里斯洛克未多作解釋，友人終於代為對媒體發聲，表示克里斯洛克真的不知道潔達蘋姬生病脫髮，若他了解真相就不會口不擇言。





看來威爾史密斯爆打頒獎人後，老大哥巨星丹佐華盛頓勸導的一句話「到達人生的最高點，必須小心，因為正是魔鬼找上你的時候」，這充滿智慧的名言，克里斯洛克也要好好聽進去。



