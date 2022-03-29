台中YouBike2.0突破千站　優質公共服務

台中市政府 109 年啟動「 iBike 倍增計畫」，升級自行車系統為「 YouBike 2.0 」，搭配軌道運輸、公車熱點、商圈、學校等以同心圓設站再增加千站，並逐年汰換原有 1.0 設備，全面升級系統，市長盧秀燕今（ 29 ）日主持市政會議表示，原定三年增加 1000 站，市府提早達標，目前全市超過 1000 處 2.0 站點，並且持續增加中。



今行動市政會議移師南屯區公所召開，由交通局長葉昭甫進行「台中 iBike 倍增達標、綠色低碳新生活」專案報告。盧秀燕表示，她上任前全市站點僅 329 站，為節能減碳、讓市民多健身休閒並銜接交通轉換，市府在議會支持下推動「 iBike 倍增計畫」，原預定三年增加 1000 站，提早達標。

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葉昭甫說，原預定三年增加

1000

站的目標，市府只花

15

個月提早完成，市府持續並擴大推動「

iBike

倍增計畫」，原

iBike1.0

站點較少、站距較大、建置道啟用時間較長、周轉率也較低，市府升級系統為

YouBike2.0

，提供手機掃碼借車、坐墊高度按壓式調整、隨車鎖免保管鑰匙更便利、車柱免供電，啟用速度快、一柱一車，站點設置彈性大。

葉昭甫強調，台中市前三大熱門租賃站，商圈方面為新光、遠百、軌道運輸為捷運市府站（出口

1

）、大專院校為逢甲福星路口，捷運綠線

18

站皆有租賃站，南屯區也從

25

站增至

85

站，另騎乘人次去年

10

月至今年

1

月連四個月突破百萬人次騎乘，截至目前累計騎乘人次達

5100

萬。

此外，為保障公共自行車使用者，交通局分別辦理「傷害保險」、自行車投保「第三人責任保險」。其中「傷害保險」，民眾於騎乘前至官網或

APP

登錄個人身分資料即完成免費投保程序，騎乘時若發生意外事故造成失能、死亡者，最高可獲

100

萬元理賠保障（未滿

15

歲依法僅給付失能保險金、喪葬保險金），若因傷住院醫療保險每日

1,000

元；「第三人責任保險」部分，民眾騎乘台中市

iBike

若發生意外事故，導致第三人受傷、死亡時，最高可獲

200