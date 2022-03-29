台中YouBike2.0突破千站　優質公共服務

今行動市政會議移師南屯區公所召開，由交通局長葉昭甫進行「台中iBike倍增達標、綠色低碳新生活」專案報告。盧秀燕表示，她上任前全市站點僅329站，為節能減碳、讓市民多健身休閒並銜接交通轉換，市府在議會支持下推動「iBike倍增計畫」，原預定三年增加1000站，提早達標。
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葉昭甫說，原預定三年增加1000站的目標，市府只花15個月提早完成，市府持續並擴大推動「iBike倍增計畫」，原iBike1.0站點較少、站距較大、建置道啟用時間較長、周轉率也較低，市府升級系統為YouBike2.0，提供手機掃碼借車、坐墊高度按壓式調整、隨車鎖免保管鑰匙更便利、車柱免供電，啟用速度快、一柱一車，站點設置彈性大。
葉昭甫強調，台中市前三大熱門租賃站，商圈方面為新光、遠百、軌道運輸為捷運市府站（出口1）、大專院校為逢甲福星路口，捷運綠線18站皆有租賃站，南屯區也從25站增至85站，另騎乘人次去年10月至今年1月連四個月突破百萬人次騎乘，截至目前累計騎乘人次達5100萬。
此外，為保障公共自行車使用者，交通局分別辦理「傷害保險」、自行車投保「第三人責任保險」。其中「傷害保險」，民眾於騎乘前至官網或APP登錄個人身分資料即完成免費投保程序，騎乘時若發生意外事故造成失能、死亡者，最高可獲100萬元理賠保障（未滿15歲依法僅給付失能保險金、喪葬保險金），若因傷住院醫療保險每日1,000元；「第三人責任保險」部分，民眾騎乘台中市iBike若發生意外事故，導致第三人受傷、死亡時，最高可獲200萬元理賠保障。