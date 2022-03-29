中市YouBike 2.0建置　議員：原縣區不到4成

台中市政府今(29)日宣布YouBike 2.0 設站達到1000站，但市議員周永鴻指出，YouBike在原縣區站點數、每站點服務人數及站點可及性仍遠落後於原市區。他認為，原縣區幅員更為廣闊，公共運輸路網較原市區較不完整，更需要搭配YouBike提升服務範圍，要求交通局規劃在原縣區大量建置站點。另外周永鴻更批評盧市府能改善移動式污染源的公共運輸進度緩慢，多項重大交通建設進度落後，正事不辦卻整天獵巫中火。
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周永鴻表示，他過去曾多次在議會質詢時指出，原縣區因為幅員較為廣闊、公共運輸路網建置也不如原市區，有必要大量增設YouBike站點以提升公共運輸服務品質。原縣區有超過163萬人，佔台中市總人口數281萬的58%，但直到今天YouBike 2.0 設立的1000站當中，原縣區僅有368個站點，佔所有站點不到四成。
周永鴻更指出，原市區1855人共享一站，原縣區卻是每4450人共享一站YouBike 2.0，是原市區的2.4倍。原縣區不含和平區每2.67平方公里才有一站YouBike 2.0，原市區0.258平方公里就有一站，原縣區每站服務的範圍是原市區的10倍。
周永鴻批評，盧市府上台後，可以改善移動式污染源的大眾運輸進度緩慢，只有YouBike 2.0 總數勉強達標，其他重大交通建設卻不斷延宕。台中市大車站計畫和水湳轉運中心，都是2018年編好預算，中間硬要縮小規模大改設計，造成不斷流標。捷運藍線和橘線改路線、大慶-烏日鐵路立體化進度也嚴重落後，公車一年還發生三起火燒車，讓市民搭車都要心驚膽戰。他呼籲盧市府不要整天把中火當成政治議題提款機，要好好該辦正事用心市政。