中市YouBike 2.0建置　議員：原縣區不到4成

台中市政府今(29)日宣布YouBike 2.0 設站達到1000站，但市議員周永鴻指出，YouBike在原縣區站點數、每站點服務人數及站點可及性仍遠落後於原市區。他認為，原縣區幅員更為廣闊，公共運輸路網較原市區較不完整，更需要搭配YouBike提升服務範圍，要求交通局規劃在原縣區大量建置站點。另外周永鴻更批評盧市府能改善移動式污染源的公共運輸進度緩慢，多項重大交通建設進度落後，正事不辦卻整天獵巫中火。





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周永鴻表示，他過去曾多次在議會質詢時指出，原縣區因為幅員較為廣闊、公共運輸路網建置也不如原市區，有必要大量增設 YouBike 站點以提升公共運輸服務品質。原縣區有超過 163 萬人，佔台中市總人口數 281 萬的 58% ，但直到今天 YouBike 2.0 設立的 1000 站當中，原縣區僅有 368 個站點，佔所有站點不到四成。

周永鴻更指出，原市區 1855 人共享一站，原縣區卻是每 4450 人共享一站 YouBike 2.0 ，是原市區的 2.4 倍。原縣區不含和平區每 2.67 平方公里才有一站 YouBike 2.0 ，原市區 0.258 平方公里就有一站，原縣區每站服務的範圍是原市區的 10 倍。