北北基個案+6！台北孕婦「喉嚨不適」 採檢後陽性確診
指揮中心今（29）日公布新增33例本土個案，多是零星分布在各地區，台北、新北和基隆則出現6例。台北一位孕婦3月27日時出現喉嚨不適，在家中快篩呈陽性，送醫採檢後確認染疫，此外松山區也有家庭群聚的2例確診事件，新北淡水區、永和區及基隆區也出現3例。
據陳時中所述，今日台北共有三例個案，分別是案23063的台北某銀行孕婦，於3月27日出現喉嚨不適的症狀，隔日自行快篩呈陽性後就醫確診；松山區家庭群聚則是由案23064的外傭於3月28日出現不適，案23065雇主發現後陪同就醫後一同確診，Ct值分別為17.7與14.3。
其餘新增的三例分布在新北及基隆。新北部份是案23076的永和家管，於3月27日發燒就醫，醫師採檢確認染疫；案23124則是淡水區50多歲的男性，3月26日出現發燒、咳嗽、流鼻水的症狀，3月28日就醫確診。基隆安樂區則是有名50多歲的男性，3月26日因全身倦怠，於3月28日就醫採檢後確認染疫，Ct值為15.6。（編輯：李惠婷）
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