高雄化工廠群聚+2！領班女兒「陰轉陽」確診 已23人染疫
今（29）日國內新增33例本土個案，其中2起個案與高雄市爆發的化工廠群聚相關，截至29日止，化工廠已累計23例確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增的確診個案皆為陰轉陽，但整體而言對社區基本上沒影響。
高雄化工廠群聚案新增的2例中，包含領班（案22456）的女兒（案23080）、及其兒子職場同事（案23081），不過陳時中說明，這是3月24日就已經居隔的陰轉陽個案，對社區相對沒影響。
此外，陳時中也提到，這起群聚的基因序列是BA.2，但與國內其他基因序列都不相同，是國內從未出現的。
指揮中心今日公布國內新增33例本土病例，北中南東都有縣市出現個案，多個不同來源，包含基隆小吃群聚、大潭電廠、高雄化工廠、台東初鹿家族、中部更新增彰化群聚案；而北部包含新北中和公寓以及台北、基隆都有零星個案；另增63例境外移入，確診個案無人死亡。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
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