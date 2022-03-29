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高雄化工廠群聚+2！領班女兒「陰轉陽」確診　已23人染疫

▲今（29）日國內新增33例本土個案，其中2起個案與高雄市爆發的化工廠群聚相關。（圖／指揮中心提供）
▲今（29）日國內新增33例本土個案，其中2起個案與高雄市爆發的化工廠群聚相關。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-29 14:38:152022-03-29 14:51:46

今（29）日國內新增33例本土個案，其中2起個案與高雄市爆發的化工廠群聚相關，截至29日止，化工廠已累計23例確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增的確診個案皆為陰轉陽，但整體而言對社區基本上沒影響。

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高雄化工廠群聚案新增的2例中，包含領班（案22456）的女兒（案23080）、及其兒子職場同事（案23081），不過陳時中說明，這是3月24日就已經居隔的陰轉陽個案，對社區相對沒影響。

▲（圖／指揮中心提供）
▲高雄化工廠群聚個案關係圖。（圖／指揮中心提供）
此外，陳時中也提到，這起群聚的基因序列是BA.2，但與國內其他基因序列都不相同，是國內從未出現的。

指揮中心今日公布國內新增33例本土病例，北中南東都有縣市出現個案，多個不同來源，包含基隆小吃群聚、大潭電廠、高雄化工廠、台東初鹿家族、中部更新增彰化群聚案；而北部包含新北中和公寓以及台北、基隆都有零星個案；另增63例境外移入，確診個案無人死亡。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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