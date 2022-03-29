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中國企業壓榨勞工　衍生血汗密碼與躺平族兩極端

▲中國企業壓榨勞工而衍生「躺平族」、「996」現象。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國企業壓榨勞工而衍生「躺平族」、「996」現象。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-03-29 15:41:46

（中央社台北29日電）996是指上午9時上班、下午9時下班、工作6天的血汗密碼；還有什麼都不想做，只想放鬆的躺平族，這兩個極端都是當前中國企業壓榨勞工而衍生的現象，更凸顯中國慣老闆違反勞動法的積習。

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綜合觀察者、香港01與英國廣播公司（BBC）報導，996的控訴源自於中國某個以996.icu網址註冊的網友，並稱這個網址的意思就是「工作996，生病ICU（加護病房）」。

之後陸續浮現更多的血汗密碼在網路世界流傳，包括上午8時上班、下午8時下班、工作6天的886；每週工作7天、每天工作15小時的715；更慘的還有形同全年無休的零時上班、零時下班、工作7天的007等。

中國勞動法規定的法定工時為每天工作不超過8小時，每週不超過40小時，勞動者每週至少休息2日，每月平均法定工作日數為21.75日。

不過中國企業主壓榨勞工的慣老闆嘴臉，則是視勞動法規形同具文。阿里巴巴集團董事局主席馬雲就曾經發文說，「996加班文化」是一種「福報」。

連鎖餐飲集團西貝創始人兼董事長賈國龍更自我標榜：「996算個啥，我們是『715、白加黑』，我們就是這麼拚，經常是每週工作7天，每天工作15小時，白天加晚上，夜裡還總開會」。

BBC報導指出，於是越來越多中國年輕人厭倦開足馬力的工作，就像傑夫（Jeff，非本名），由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球大流行而公司大裁員，他被迫每週工作60到70個小時陷入職業倦怠而崩潰。

於是他揹起行囊遠離職場上的瘋狂高壓來到越南，他看到當地高齡長輩們在酒吧聊天看足球，一坐就是好幾個小時，突然頓悟：為什麼他就不能像他們一樣，直接放鬆、躺平？

結束越南行後，他果真辭去工作，並說：「我在繼續清除我生活中的負能量。我想2022年會比2021年有提升，但我還是什麼都不想做。我會繼續『躺平』。我就享受這種狀態」。

BBC報導提到，所謂「躺平」就是指從無窮無盡的工作中抽離，躺平運動起於2021年，很多人覺得自己與職場的同僚競爭，承受著越來越大的壓力。

雖然傑夫經不住父母的壓力，最終還是重返職場，他說，雖然新工作的待遇只有原來的一半，要求卻沒那麼多，現在的生活更有彈性和品質，打算繼續保持。

他說：「我在『躺平』期間發現的所有愛好，包括滑雪、攀岩等，我都能繼續保持。我有時間做喜歡的事，我非常滿意了」。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110329

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