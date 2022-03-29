沒挺威爾史密斯！蔡阿嘎寧肉身護妻：不鼓勵以暴制暴  

影帝威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上揮拳護妻，成為國際討論話題，百萬網紅蔡阿嘎與老婆「二伯」今（29）日出席牙醫診所開幕活動，表示看到新聞還以為是迷因梗圖、故意做效果，沒想到是真實新聞，感到非常震驚，回憶起2年前被黑衣人攻擊事件，蔡阿嘎強調捍衛老婆是一定要的，但不鼓勵以暴制暴，因為後續問題會更多！





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▲蔡阿嘎（左）出席牙醫診所開幕記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.29）

▲蔡阿嘎（左）和他的老婆二伯（右）透露還想生第三胎。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.29）

蔡阿嘎2020年在個人頻道聊改裝車，有網友不認同看法，竟喬裝成黑衣人在他們騎機車停等紅燈時突襲，當時懷著9月身孕的二伯受驚嚇，蔡阿嘎緊摟著妻子用肉身守護，所幸母子均安。他表示受到暴力攻擊，可以循法律途徑或言詞抗議捍衛老婆和小孩，但不會選擇暴力解決。





向來愛拿時事戲謔開玩笑、逗樂粉絲的蔡阿嘎，表明自己尺度大，沒有不能被碰觸的地雷，也愛亂開別人玩笑，但現在年紀漸長，有家庭、團隊需要照顧，開玩笑的尺度拿捏得很好，「要幽默，不要人身攻擊到別人老婆小孩，不要得罪別人」。





▲蔡阿嘎跟二伯無辜被打。（圖／蔡阿嘎YouTube）

最近暴瘦10公斤，蔡阿嘎自曝拍影片遍嘗美食，導致得了腸胃炎，體重只剩65公斤，穿衣服顯得年輕，未來還想力拼第三胎生個小公主。老婆則爆料他有潔癖，家務事都自己來，每次都等孩子入睡後，會跪著把地板一塊塊擦到反光為止，是個體貼老婆的另一半，但某一次二伯難得拖地，卻被嫌擦不乾淨，踩起來黏黏的，蔡阿嘎半夜重拖一遍，結果惹毛老婆。





二伯說，以前對老公貼心之舉很困擾，覺得沒幫到忙，內心壓力很大，現在分工合作，她擅長料理三餐，家務事交給老公做，夫妻磨合得很好；愛乾淨的蔡阿嘎自認是衛生股長，看到不夠乾淨的地方，就當小精靈分擔家務，當個體貼老婆的男人，「夫妻互相尊重，不要干涉老婆，彼此相處舒服就好」。



