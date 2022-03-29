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高雄今+4　2例體育老師北上確診　陳其邁：校園暫無風險

▲高雄今天新增4例，其中有2例2例是北市群聚案延續，市長陳其邁表示，今天獲通知後即匡列隔離。(圖／高市府提供)
▲高雄今天新增4例，其中有2例2例是北市群聚案延續，市長陳其邁表示，今天獲通知後即匡列隔離。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-29 16:28:42

高雄今(29)日新增4例，其中有2例是高雄化工廠傳播鏈匡列對象，另外2例是北市群聚案延續，兩人皆為40多歲男性，市長陳其邁表示，累計到今天，前鎮化工廠共有23人確診，但感染源還沒找到，高市府將持續對社區監測，到目前均未發現確診個案，代表一開始的一圈、兩圈、三圈的隔離及擴大監測，已經把風險降到最低。

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▲高雄今天+4，2例曾到北上聚會，與案23022同一場所。（圖／高市府提供）
▲高雄今天+4，2例曾到北上聚會，與案23022同一場所。（圖／高市府提供）
陳其邁指出，案23122、23123是高雄某科大體育老師，在3月25日晚上到北部，與北部個案23022在同一密閉場所進行多人聚會，高市府昨晚接獲通報，隨即進行相關人匡列隔離並針對該北部個案衍生高雄群聚，初步匡列24人，驗出2人陽性， ct值都是20.2，目前無症狀，在醫院隔離中，這兩人相關接觸者目前檢驗都是陰性。

陳其邁表示，2名老師在可傳染期沒有校園傳播風險，但仍有通知學校加強監測。且學校自明日起清消校園3天，改遠距教學。

陳其邁指出，國內疫情在台北、新北、基隆、新竹等，都屬於密閉空間或同住家人，呼籲在室內餐廳用餐時，站起來上廁所或取餐，口罩一定要戴上。另因應清明假期的南北移動，雖然加強防範， 因病毒傳染力太強，難免有漏網之魚。

陳其邁表示，案23022屬於從基隆衍生到台北，再衍生到高雄，也感謝台北市政府的通知，至於這兩位確診者CT值是20，足跡不多，但還是有到特定餐廳、診所，且有些沒落實實聯制。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天新增2名個案是高雄某科大老師，目前已擴大匡列59人，在台北市延伸案部分採檢24人。目前只有確診兩人是陽姓，其他為陰性。

潘炤穎也指出，該指標案件的職場接觸者，隔離中陰轉陽，社區風險較低。另2例是台北市案23022延伸案例，案23022是台北市昨天發布的確診者，是住萬華區40多歲海洋大學男老師，高雄的案23122、案23123，近日有到台北與該名海大老師開會、聚餐，因此確診。

▲案23122於高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)
▲案23122於高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)

▲案23123於高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)
▲案23123於高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)

案23122和案23123都是北部指標個案23022接觸者，兩人在28日接受接觸者匡列採檢，都在29日確診、無症狀，目前都在負壓隔離病房治療。

案23122足跡包括，3月26日台北到左營的0633車次，坐11車廂。26日還有新光左營店的這一小鍋。27日有到全聯北左營店、濃回味海鮮撈專賣、魚中魚貓狗水族大賣場華夏店。

案23123足跡為26日桃園至左營的高鐵0669車次、特力家居Decor House高雄館、19to1鮮選牛排專賣店。27日特力屋民族店、亮麗專業洗衣高雄金鼎複合店。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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