高雄今+4　2例體育老師北上確診　陳其邁：校園暫無風險

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陳其邁表示，2名老師在可傳染期沒有校園傳播風險，但仍有通知學校加強監測。且學校自明日起清消校園3天，改遠距教學。
陳其邁指出，國內疫情在台北、新北、基隆、新竹等，都屬於密閉空間或同住家人，呼籲在室內餐廳用餐時，站起來上廁所或取餐，口罩一定要戴上。另因應清明假期的南北移動，雖然加強防範， 因病毒傳染力太強，難免有漏網之魚。
陳其邁表示，案23022屬於從基隆衍生到台北，再衍生到高雄，也感謝台北市政府的通知，至於這兩位確診者CT值是20，足跡不多，但還是有到特定餐廳、診所，且有些沒落實實聯制。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天新增2名個案是高雄某科大老師，目前已擴大匡列59人，在台北市延伸案部分採檢24人。目前只有確診兩人是陽姓，其他為陰性。
潘炤穎也指出，該指標案件的職場接觸者，隔離中陰轉陽，社區風險較低。另2例是台北市案23022延伸案例，案23022是台北市昨天發布的確診者，是住萬華區40多歲海洋大學男老師，高雄的案23122、案23123，近日有到台北與該名海大老師開會、聚餐，因此確診。
案23122和案23123都是北部指標個案23022接觸者，兩人在28日接受接觸者匡列採檢，都在29日確診、無症狀，目前都在負壓隔離病房治療。
案23122足跡包括，3月26日台北到左營的0633車次，坐11車廂。26日還有新光左營店的這一小鍋。27日有到全聯北左營店、濃回味海鮮撈專賣、魚中魚貓狗水族大賣場華夏店。
案23123足跡為26日桃園至左營的高鐵0669車次、特力家居Decor House高雄館、19to1鮮選牛排專賣店。27日特力屋民族店、亮麗專業洗衣高雄金鼎複合店。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。