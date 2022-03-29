海基會董事登廣告揭中共攻台4步　藍委：99%人民逃不走

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對此，立委費鴻泰表示，俄烏戰爭無論誰輸、誰贏，最倒霉的是居住在烏克蘭的人民，烏克蘭之於俄羅斯是小國，台灣之於大陸亦然，而俄羅斯與中共在世界上都是軍力強國，若兩岸引發戰爭，最後受傷的一定是2300萬人民，絕大部分的人、99%的人會逃不出去，一定要珍惜眼前的和平。
彭蔭剛指出，第一步以飛彈炸毀台灣所有軍事基地（包括軍用機場、港口、雷達站、指揮部等）；第二步：在不傷害台灣民眾生命及生計情況下，以飛彈摧毀部分基礎設施（包括電廠、運輸系統等），以癱瘓台灣經濟；第三步：封鎖台灣所有進出通路（包括糧食、能源進出）；第四步：要求進行談判。
李德維表示，彭蔭剛的發言是從兩岸和平角度、中華民族出發，俄烏戰爭的爆發對世界造成很大的影響，對於海峽兩岸也有不同解讀，彭蔭剛是一知名且成功的企業家，也經歷過戰爭，因此有所感慨。
至於綠營認為彭蔭剛已經不適任海基會董事，李德維說，「民進黨認為追求和平不適任嗎？」海基會本質就是追求兩岸和平穩定發展的單位，以這樣的理由撤換董事，沒有正當性。
李德維說，台灣是個言論自由的社會，既然可以喊台獨，為何不能說和平統一，況且彭在廣告中也是以民間身份喊話，言論自由不應該是被篩選過的言論自由。