momo配送要更快！宣示力拼「3小時到貨」 台北加入生鮮
momo富邦媒2021年營運表現續強，全年營收突破新台幣884億元，年增達31.5%，穩坐台灣電商龍頭之位。2022年富邦媒以ESG永續發展典範企業持續策進，今(29)日由董事長林啓峰、總經理谷元宏率領經營團隊一同宣誓「momo成為『台灣ESG綠色電商NO.1』」，同時公開宣佈今年會持續加速衝刺短鏈物流佈建。一直以來，「3小時到貨」對於網購來說是一件具有挑戰性的門檻，momo購物網去年就開始推「5h超市」首波鎖定雙北地區，裡面有超過5000件熱銷商品可以再下訂後5小時內送達，今年又更拼了，總經理谷元宏會中表示：「力拼3小時到貨應該不是問題。」且董事長林啓峰也補充，今年台北地區會加入「生鮮」產品，希望達到更好的服務品質，和更多元的商品選擇。
到貨時間又再更快，背後需要有更完整的密集的倉儲物流，momo積極衝刺短鏈物流佈局，2022年全台主倉/物流中心、衛星倉預計將新增至69座，在速配服務上期望大都會區挺進3小時到貨為目標，富昇物流亦持續擴大配送車隊與幅員，2022年運能佔比將逐步提升至20%。
至於會不會根據對手全面佈局「店到店」的實體取貨門市？谷元宏表示：「應該暫時不會跟進！」他解釋，目前momo有9成商品都是直接送到府，反之超市取貨僅約8~9％，宅到到府的客單價較高，會持續把重心放在90％的宅配服務，希望送得更好更快。
momo幣生態系持續蓬勃發展。momo與台北富邦商業銀行合力打造的「momo聯名信用卡」，至今發卡數已突破60萬，momo幣也持續開展更多的場景運用，像是攜手台灣大哥大將兌換觸角延伸至帳單線上折抵、myVideo租/購片折抵，跨足金融、電信、影音三大領域。
momo建構「CDP客戶圖像標籤系統」，運用AI大數據更了解消費者偏好/需求，同時，加入圖像搜索，讓消費者更快速便捷找到心儀商品。今年也將打造分享平台，提供會員、粉絲、素人一個影片創作分享的舞台。