自許國產鯰魚！將來銀行開業祭6大優惠　1年定存年息1.5%

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林敏雄致詞時透露，當初中華電信發起成立銀行，自己毫不考慮就決定加入，因為背後有中華電信這麼大的客戶群有雄厚底子，即便開業比別人慢一點，但他對將來銀行很有信心，尤其有兆豐銀、新光、凱基、關貿網路，全聯供應商資料也都在關貿網路，這個底是別人不能比的，將來銀行一定會做得很好。
林敏雄還說，未來將來銀行有需要全聯時，全聯一定全力配合與支持，全聯有1000多萬會員，黏著度也高，最近全支付也經核准，過去全聯PX Pay一年支付營業額超過新台幣600億元，全支付有機會也會跟將來銀行合作。
將來銀行董事長鍾福貴也談到，將來銀行會會朝3方向努力，包括一、優化用戶體驗，快速獲客；二、推出創新服務，盡快達到損益平衡；三、確保長期獲利，達到永續經營目標，兼顧企業社會責任跟普惠金融使命，目前外界看將來銀行像一隻「小鯰魚」，希望小鯰魚盡快成長茁壯，金融是長期服務，營運步調會是積極穩重、不躁進。
將來銀行總經理許柏林則自許將來銀行是國產鯰魚，希望大家支持，也盼給將來銀行空間、時間及養分，並本於鯰魚本色為台灣數位金融盡最大的貢獻。同時，將來銀行也訂下開業3大目標，除積極獲客，逐步建立良好資產負債的組合，以加速獲利，還有齊備金融產品與服務，帶給客戶更多，預計下半年保險、外匯及信託業務會陸續上線，另外就是生態圈的經營，全聯林董事長的支持，讓將來銀行信心大增，但加深生態圈經營，不是只有轉帳支付，還要提供更多元元金融商品，給客戶更方便更好的生態圈體驗。
許柏林會後進一步說明，今日正式開業後，希望前2個月開戶數可達10萬戶，今年底前達到50萬戶的目標。至於與大股東中華電信的合作，預計在6月推出，與全聯的合作則須待「全支付」上線後推出。而將來銀行上線後的首波業務，仍為存款、信貸，不過，將來銀行是第一家可在手機上設定中華電信、台水及台電，透過票據交換所的系統，進行電信費及水費電費的扣繳。
將來銀行也預計下半年推出的業務，包括第3季規畫推出的保險業務，簡易外匯10月推出，並力拚年底前推出信託業務。不過，純網銀目前積極與主管機關洽談開放法人開戶業務，如果能夠解決法人開戶問題，就可推動薪資轉帳戶，將有利於開戶數的提升。
當然，開業也要祭出優惠吸客，將來銀行今日也公布開業6大優惠，還有「帳號自由選」、「N倍券」自由啟動利息放大、可自由開立的「口袋」及自由使用點數的「將來N點」，賦予消費者更大的金融空間，其中新戶享有好禮200N點，還提供加碼利率「N倍券」，可享有活存帳戶10天期年息6.66%，活動至5月底，存款金額上限2.5萬元，但之後還會有不定期「N倍券」活動，每次加碼利率內容都會不太一樣。
至於開業6大優惠，除祭出活存年息08%、金額無上限；1年期定存年利率1.5%、半年期定存年利率1.2%；消費者在5月底以前使用「將將卡」刷卡消費，基本消費回饋1%，另外加碼4%回饋每月上限200N點，最高5%消費回饋，還可搭配將來銀行N點1點抵1元、消費全額即時折抵。信貸部分，將來銀行也推出利率1.58%起的限時信貸，可24小時隨時在手機上辦理。此外，國人關注的提款免手續費優惠，將來銀行則提供每月66次跨行轉帳與6次跨行提款免費方案。
不過，第一家開業的純網銀樂天國際銀行也在今日宣布加碼優惠，只要存戶使用樂天信用卡消費，信用卡當期帳單應繳金額達1萬元以上，次月就可享有年利率1%活儲優惠，無存款金額上限，若帳單應繳金額達2萬元以上（含），可享帳戶餘額10萬元內年利率2%、超過10萬年利率1%無上限優惠，若帳單應繳金額達3萬元以上（含），可享帳戶餘額10萬元內年利率3%、超過10萬年利率1%無上限優惠。此外，樂天信用卡友新開立樂天國際銀行帳戶時輸入推薦序號，並於開戶成功當月新增任一筆一般消費，次月即可獲得刷卡金400元。