「臺中青年秀社創」第10期進駐團隊 與業師共創資源連結

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例如110年進駐團隊ASK愛使可創新教育股份有限公司，獲得經濟部中小企業處小型企業創新研發計畫(SBIR)肯定；別是巴教育有限公司獲得佐登妮絲國際股份有限公司支持，開發盲人數字輔具及師資培育課程，贈與臺中市私立惠明盲校。期待更多青年夥伴加入臺中社創基地，共同發揮社會影響力！
社會局表示，臺中社創基地的新進駐團隊豐富多元，包含袋代設計有限公司致力於永續設計與永續教育；AITENGA 天愛花布工作室協助烏干達婦女脫貧；日出身體劇場訓練個人肢體表達能力，消除標籤化；愛陌生股份有限公司發展AED 智慧化整合服務等。這次共識營也邀請歷年的畢業團隊參與，傳承社創精神，分享進駐心得與歷程，強化臺中社創基地、進駐團隊與顧問、業師的合作，共創資源連結與媒合機會。
臺中社創基地持續辦理一系列的培力講座、研討會、工作坊及社會創新相關活動，歡迎對社會創新、社會議題有興趣的民眾踴躍參與，更多活動相關資訊，可至「臺中社會創新實驗基地」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/TCCSIU）及官方網站(https://tccsiu.taichung.gov.tw/)瀏覽查詢。