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Cooler Master千萬元遊戲體驗車　「酷玩行者」在這現身

▲Cooler Master今（29）日正式發表首台遊戲體驗車「酷玩行者」，斥資千萬元打造移動式對戰區、大舞台、直播間。（圖／記者黃韻文攝）
▲Cooler Master今（29）日正式發表首台遊戲體驗車「酷玩行者」，斥資千萬元打造移動式對戰區、大舞台、直播間。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-29 18:29:39

移動式直播間出沒！Cooler Master今（29）日發表首台遊戲體驗車「酷玩行者」，斥資千萬元打造，搭載10組電競級電腦設備及LED面板，提供直播、轉播等功能。「酷玩行者」首站將於4月2日在台中洲際棒球場登場，未來一年也將於全台巡迴展出。

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酷碼科技集團的娛樂媒體公司Master XP斥資千萬打造「酷玩行者」體驗車，使用重量級貨車車款，車身長11米、車重達26噸，外觀採用繽紛塗鴉設計，非常吸睛酷炫，一車出動就能搞定直播活動、DJ派對。

▲「酷玩行者」遊戲體驗車未來一年將於全台巡迴展出，一車出動就能舉辦直播、DJ派對。（圖／Cooler Master提供）
▲「酷玩行者」遊戲體驗車未來一年將於全台巡迴展出，一車出動就能舉辦直播、DJ派對。（圖／Cooler Master提供）
硬體部份，車內除了夢幻的ARGB 燈光系統，車上共搭載10組電競電腦設備，包含今年新推出的MasterBox MB540 ARGB機殼、GM27-CF 27吋165Hz曲面電競螢幕、CK350機械式RGB電競鍵盤、MM711 RGB電競滑鼠、MH630耳罩式電競耳機以及Caliber R1S電競椅。

Master XP亞太區負責人Rocco Lin指出，「酷玩行者」將在台啟程，未來會持續更新車內設備。據了解，「酷玩行者」將結合體育賽事、電競賽事、音樂節、遊樂園等跨界合作，巡迴首站於4月2日下午2點在台中洲際棒球場登場，未來也會在麗寶樂園馬拉灣出沒，提供電玩結合主題樂園的跨界娛樂活動。

▲P+ League 桃園領航猿總經理陳信安（右起）、小熊、湯米、議員候選人陳世軒，現場透過遊戲體驗車挑戰派對遊戲《胡鬧廚房2》。（圖／Cooler Master提供）
▲P+ League 桃園領航猿總經理陳信安（右起）、小熊、湯米、議員候選人陳世軒，現場透過遊戲體驗車挑戰派對遊戲《胡鬧廚房2》。（圖／Cooler Master提供）

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