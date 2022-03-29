Cooler Master千萬元遊戲體驗車 「酷玩行者」在這現身
移動式直播間出沒！Cooler Master今（29）日發表首台遊戲體驗車「酷玩行者」，斥資千萬元打造，搭載10組電競級電腦設備及LED面板，提供直播、轉播等功能。「酷玩行者」首站將於4月2日在台中洲際棒球場登場，未來一年也將於全台巡迴展出。
酷碼科技集團的娛樂媒體公司Master XP斥資千萬打造「酷玩行者」體驗車，使用重量級貨車車款，車身長11米、車重達26噸，外觀採用繽紛塗鴉設計，非常吸睛酷炫，一車出動就能搞定直播活動、DJ派對。
硬體部份，車內除了夢幻的ARGB 燈光系統，車上共搭載10組電競電腦設備，包含今年新推出的MasterBox MB540 ARGB機殼、GM27-CF 27吋165Hz曲面電競螢幕、CK350機械式RGB電競鍵盤、MM711 RGB電競滑鼠、MH630耳罩式電競耳機以及Caliber R1S電競椅。
Master XP亞太區負責人Rocco Lin指出，「酷玩行者」將在台啟程，未來會持續更新車內設備。據了解，「酷玩行者」將結合體育賽事、電競賽事、音樂節、遊樂園等跨界合作，巡迴首站於4月2日下午2點在台中洲際棒球場登場，未來也會在麗寶樂園馬拉灣出沒，提供電玩結合主題樂園的跨界娛樂活動。