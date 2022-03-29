南市市議員參選人批民進黨主委 牛頭不對馬嘴

民進黨台南市黨部主委潘新傳日前批評國民黨市長參選人謝龍介，指謝喊出「政黨輪替」是「誤導市民認知」。有意爭取國民黨提名的中西、北區市議員參選人姚正玉表示，此言出自「民主進步」黨主委之口，實在不可思議。

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姚正玉表示，謝龍介 28 日在國民黨議會團記者會上強調，「台南市 30 年政黨不輪替有違民主，呼籲鄉親給他一次，做不好 4 年就換人」。沒想到民進黨主委潘新傳回應竟指「國民黨先前已在台南市執政 46 年」，潘主委的回應實在是「牛頭不對馬嘴」，難道潘主委的意思是民進黨執政 30 年不夠久、要超過國民黨的 46 年才算久嗎？

姚正玉指出，做不好換人、政黨輪替都是民主的常態，過去長期執政造成一黨獨大讓人民不滿才會政黨輪替，如今民主政治成熟，再拿過去時代來比較，潘主委難道認為民主也要走回頭路嗎，謝龍介做為在野黨的參選人提出「做不好、換人做的政黨輪替」選舉訴求，是提醒市民審視民進黨長期執政的成績和結果，怎麼會是「誤導選民認知」呢 ?! 如果選舉時連政黨輪替都不能提，台南市根本是一個「民主退步」的城市。

姚正玉進一步指出，潘主委聲稱台南要的是穩定向前的市政，選市長不是用來「比較的」，這句話好像也不太「民主進步」，因為選舉過程就是把參選人之間的「比較」且選一個最好、最適合的人為民服務，如果潘主委認為黃偉哲市長施政滿意度高達 8 成多，那就更不必怕被謝龍介「比較」了。

姚正玉強調，民進黨長期執政累積可觀的行政資源，對在野黨來說是很不利的，期待年底三合一選戰，不只是「君子之爭」，更希望是「公平之爭」，執政黨別再濫用國家機器和行政資源來阻擋人民做出真正的選擇。

▲民進黨主委潘新傳表示，綠色執政、絕對是品質保證（圖／民進黨台南市黨部提供）

民進黨主委潘新傳日前表示，從 1951 年到 1997 年施治明市長任期屆滿，台南