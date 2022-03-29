災保法5月上路　3大對象投保薪資逕調免申報

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勞動部表示，考量職保投保薪資級距上、下限與勞保並未相同，為簡化申報作業，勞保局已配合修正多項合一之勞、就、職、健保申報書表，投保單位申報新進勞工加保時，請依勞工的實際月薪資總額填報，勞保局將分別依「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」規定，將勞工的勞保及職保投保薪資自動歸級至正確等級。
勞動部解釋，若勞工每月薪資為7萬2000元，投保單位於申報其加保時，應按其實際薪資7萬2000元填報，其勞保投保薪資級距將自動歸級為4萬5800元，職保將歸級為7萬2800元。
勞動部提到，為維護被保險人權益並簡政便民，勞保局將於5月1日主動辦理職保月投保薪資逕調作業，包含針對勞保被保險人月投保薪資低於基本工資者，逕予調整職保之月投保薪資為基本工資等級；勞保月投保薪資為4萬5800元受僱勞工及委任經理人，則比對勞退月提繳工資逕予調高，最高調整至7萬2800元、勞保月投保薪資為4萬5800元的雇主，逕予調整職保月投保薪資為7萬2800元，投保單位無須另行申報。
勞動部說，此次逕調作業將於2月份勞保保險費繳款單背面列印逕調通知函，3月下旬寄發投保單位；完整逕調被保險人明細資料，將列印於5月份保險費繳款單之「本月有異動被保險人計費清單」，並於6月25日前寄發，網路申辦單位則可至e化服務系統查閱、下載。
勞保局提醒，適用舊制勞工退休金者或無提繳勞工退休金者，如月薪資總額高於4萬5800元，請單位於4月自行申報其職保投保薪資調整，以保障員工權益，並避免雇主受罰。