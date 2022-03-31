玄彬、孫藝真「唯美世紀婚禮」開始！愛情紀錄片灑糖啦
韓星玄彬、孫藝真今（31日）下午3點完婚，2人主演的《愛的迫降》變成愛情紀錄片，也因他們結婚，該劇數度重回Netflix排行榜，「迫降CP」影響力深植觀眾心。《NOWnews今日新聞》對此舉辦「最印象的深刻愛情紀錄片」票選，除了玄彬、孫藝真壓倒性奪冠，離異的《太陽的後裔》宋仲基、宋慧喬也讓觀眾難忘。
《NOWnews今日新聞》舉辦「韓星結婚『夯劇變真愛紀錄片』！玄彬＆孫藝真、雙宋誰最甜？」民調，玄彬與孫藝真戲劇性的發展，無庸置疑以54.07％拿下第一，第二名則是因《太陽的後裔》結識相戀，但婚姻僅維持1年8個月的「雙宋」，他們以22.09％位居第二。
票選第3名則是日本「國民老婆」新垣結衣跟星野源，他們因合作《月薪嬌妻》數度傳緋聞，期間否認到底，直到2021年5月2人宣布閃婚，重磅婚訊閃瞎觀眾，以19.96％坐穩季軍寶座。
其餘4至6名分別為因拍攝《請回答1988》假戲真做，目前穩定交往中的惠利&柳俊烈（1.94％）、因《舉重妖精金福珠》相戀、最終分手收場的南柱赫&李聖經（1.55％），以及《Blood》閃婚閃離的安宰賢和具惠善（0.39％）。完整的民調可「點此」查詢。