首次！電價漲不漲再議 經濟部：待國際情勢明朗後再討論
經濟部今（29）日召開111年第1次電價費率審議會審議上半年公用售電業電價費率，會中依據電價計算公式，針對公用售電業各項成本資料進行討論與確認。惟近期因俄烏戰爭使國際燃料價格大漲大跌，加劇市場價格的不確定性，因此審議會考量，此時若以俄烏戰爭下之短期燃料價格為依據而調漲電價，可能對國內蠢蠢欲動的物價造成影響。因此，為因應俄烏戰爭特殊情事，電價審議會對此次電價調整案並未做出決定，希望能有更多時間觀察與評估燃料價格趨勢，待情勢較為明朗後再召開電價審議臨時會議，以做出合適判斷。
經濟部表示，去年12月美國能源資訊署（EIA）發布之111年油價預測從年初的73美元/桶到年底的66美元/桶，俄烏戰爭後，3月8日發布油價預測明顯上調，從3月的117美元/桶到年底的94美元/桶，較戰爭前上調一大段。因各國對俄羅斯的經濟及能源制裁力道加劇，產油國擴大增產態度分歧，以及美伊核協議與沙烏地儲油設施受襲擊造成的中東局勢緊張，致使燃料價格劇烈波動，3月8日油價漲到133.18美元/桶，創下14年來新高價，3月11日俄烏談判露曙光，油價馬上跌至118.11美元/桶，短短3日油價即下跌15美元/桶（跌幅11.3%）。因此，無論是預測或實績值均為劇烈變化，而油價波動亦使煤價及氣價受到波及。
經濟部說明，電價審議會中委員針對俄烏情勢熱烈討論，並表示俄烏戰爭屬特殊重大事件須密切觀察，並考量今年2月消費者物價指數較去年同期上漲2.36%，因此本次電價調整暫不決定，後續待情勢較為明朗後擇期再召開臨時會議討論。另外審議會核定台電110年盈餘超過合理利潤數155億元，納入電價穩定準備，電價穩定準備餘額增加為403億元。
至於下一次電價審議臨時委員會什麼時候開會，林全能表示，兩到三個月期間來看國際能源價格，最晚不會超過三個月，若國際情勢更明朗，則可以提前召開。另外，每年6到9月是夏季電價，但因為夏天提早到，原本要討論是否提早實施夏季電價，這部分也是留待下次審議委員會來討論。
關於大家討論是否要調漲用電大戶，林全能指出，會上有委員指出，用電大戶是不同的用電狀況，未來審議會要做更精準的評估，要不要做適當的調整，有委員表示要收集更多資料來做判斷。至於大家討論的是調漲或是凍漲的方向，林全能表示今天委員們大多針對能源價格波動太大做著墨。