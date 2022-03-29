▲ 2022 年 Toyota 玩具愛分享及車主親子活動開跑囉

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全台玩具回收
與 8 家 Toyota 經銷商攜手合作，於全台 123 個 Toyota 服務廠設置玩具回收箱，讓 Toyota 據點不僅是車輛保修中心，更是全台民眾的玩具回收中心，民眾回收玩具更便利，回收意願更高，回收後的玩具經過清潔整理後，分享給更多需要的人，回收玩具，讓愛新生。查詢服務據點：https://www.toyota.com.tw/TOYOTA_Toy_Story/recycle.html
玩具復活節將於4/2於新北市板橋大遠百拉開序幕，從4月持續舉辦到6月，全台舉辦15場次，巡迴宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、雲林、嘉義、南投、台中、苗栗、彰化、新竹、桃園共15縣市，玩具復活節不需要提前報名，不需要任何報名費用，是家庭周末出遊的好選擇，邀請大家相揪來玩樂中學環保。完整活動資訊：https://www.toyota.com.tw/TOYOTA_Toy_Story/event.html。
2022 年 Toyota 小小技師體驗營
邀請 4~7 歲小朋友(幼稚園中班以上)到 Toyota 服務廠穿著 Toyota 技師制服，扮演「小小技師」體驗動手組裝、修復二手玩具車，啟發孩童創造力，也帶給小朋友愛物惜物觀念，寓教於樂的課程大受好評。2022 年全台規劃 80 場活動，其中 52 場開放所有民眾(含車主)報名、28 場提供 Toyota 車主報名，完整活動資訊：https://www.toyota.com.tw/TOYOTA_Toy_Story/engineer.html
2022 年傳愛背包 志工團隊開放報名中
集結社會各領域熱心志工、大專院校學生，將回收玩具轉變為具有娛樂、復健、環保教育等意義的教具，與都市民眾、偏鄉孩童、長者及身障者產生互動，進而達到傳遞共享概念、品格教育及陪伴關懷等，號召有興趣的志工報名參加，共同為社會盡一份心力。活動資訊及報名網址：https://www.toyota.com.tw/TOYOTA_Toy_Story/backpack.html