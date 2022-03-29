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2022 年 Toyota 玩具愛分享及車主親子活動開跑囉

▲ 2022 年 Toyota 玩具愛分享及車主親子活動開跑囉
▲ 2022 年 Toyota 玩具愛分享及車主親子活動開跑囉

2GameSome - 有車賞

2022-03-29 18:25:00

Toyota 自 2016 年起與台灣圖書館玩具協會共同舉辦「玩具愛分享」活動，回收玩具為環保盡一份心力，玩具再生為更多需要的人帶來歡樂。2022 年玩具愛分享活動將持續舉辦，活動包含：玩具回收、玩具復活節、小小技師體驗營、傳愛背包、玩具巡迴車，多項豐富活動，活動不限 Toyota 車主參加，歡迎所有民眾共同參與。

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2016~2021 年玩具愛分享活動，累積參與人數總共超過 18 萬人、回收玩具累積超過 273 噸（相當於 70,318 棵樹一年的吸碳量）、小小技師體驗營活動報名費 92 萬元全數捐贈伊甸基金會（指定幫助弱勢孩童），即便 2021 年 COVID-19 疫情對經濟產生巨大影響，和泰汽車仍堅持繼續支援活動，努力不間斷地為環保及服務弱勢群族努力。

全台玩具回收

與 8 家 Toyota 經銷商攜手合作，於全台 123 個 Toyota 服務廠設置玩具回收箱，讓 Toyota 據點不僅是車輛保修中心，更是全台民眾的玩具回收中心，民眾回收玩具更便利，回收意願更高，回收後的玩具經過清潔整理後，分享給更多需要的人，回收玩具，讓愛新生。查詢服務據點：https://www.toyota.com.tw/TOYOTA_Toy_Story/recycle.html 

玩具復活節將於4/2於新北市板橋大遠百拉開序幕，從4月持續舉辦到6月，全台舉辦15場次，巡迴宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、雲林、嘉義、南投、台中、苗栗、彰化、新竹、桃園共15縣市，玩具復活節不需要提前報名，不需要任何報名費用，是家庭周末出遊的好選擇，邀請大家相揪來玩樂中學環保。完整活動資訊：https://www.toyota.com.tw/TOYOTA_Toy_Story/event.html

2022 年 Toyota 小小技師體驗營

邀請 4~7 歲小朋友(幼稚園中班以上)到 Toyota 服務廠穿著 Toyota 技師制服，扮演「小小技師」體驗動手組裝、修復二手玩具車，啟發孩童創造力，也帶給小朋友愛物惜物觀念，寓教於樂的課程大受好評。2022 年全台規劃 80 場活動，其中 52 場開放所有民眾(含車主)報名、28 場提供 Toyota 車主報名，完整活動資訊：https://www.toyota.com.tw/TOYOTA_Toy_Story/engineer.html

2022 年傳愛背包 志工團隊開放報名中

集結社會各領域熱心志工、大專院校學生，將回收玩具轉變為具有娛樂、復健、環保教育等意義的教具，與都市民眾、偏鄉孩童、長者及身障者產生互動，進而達到傳遞共享概念、品格教育及陪伴關懷等，號召有興趣的志工報名參加，共同為社會盡一份心力。活動資訊及報名網址：https://www.toyota.com.tw/TOYOTA_Toy_Story/backpack.html

 

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