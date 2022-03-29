▲ 黑魂再現！勞斯萊斯 Black Badge Ghost 登陸台灣，身價新台幣 2409.9 萬起！

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打造最特殊獨一無二的 Black Badge 車漆
雖然勞斯萊斯客戶可在品牌 44,000 種配色中自由選擇或自行創造出一款獨一無二的 Bespoke 高級定制色，但是，絕大部分訂購這款 Black Badge Ghost 的車主都選擇了標誌性黑色或深色系為大宗。為打造顏色最為深邃的黑色，在烘乾之前，勞斯萊斯先將 100lbs (45kg) 的霧化塗料噴在帶靜電的白色車身之上，塗上兩層清漆，之後再由四名勞斯萊斯巧匠構成的噴塗團隊進行手工拋光，最終形成品牌標誌性的高光鋼琴黑色。
整個操作過程持續三至五小時，遠超量產車型的工藝要求，深邃的黑色表面堪比一塊完美的畫布，與勞斯萊斯手繪腰線（Coachline）形成鮮明對比，塑造出極具勞斯萊斯家族特色的 Black Badge「玄霓」之美。
全新打造的 Bespoke Black Badge 碳纖維輪框
勞斯萊斯 Black Badge Ghost 的外觀設計還包括 Bespoke 高級定制的 21 吋複合輪框。該輪框延續了 Black Badge 風格，並打造了Black Badge Ghost 專屬設計，每個輪輻均由位於三軸之上的 22 片碳纖維組成，每片碳纖維在輪輻外邊緣向後折，共形成 44 片碳纖維，以提升強度。為凸顯材料卓越品質與非凡的表面效果，車輪採用淺色漆噴塗以保護飾面，與此同時，仍然可觀察到這款車框先進獨特的碳纖維結構。
內飾堅持匠人手作的細膩與溫度
內飾材質的應用採用先進精細的編織技藝，在碳纖維和金屬纖維織料上織出鑽石菱紋。Black Badge Ghost 內飾襯底採用多層實木，內飾頂層表面先用黑色鋪墊，之後再墊上科技纖維層。為保證飾面光滑平整，所有部件需經過一小時的 100 度高溫處理，再進行噴砂，預處理過後進行六層噴漆，手工打磨拋光後再進行組裝。
勞斯萊斯設計團隊的美學專家們減低金屬部件的亮度，Black Badge Ghost 的車內鐘錶指針尖端及 12、3、6 和 9 點鐘的數位顯示採用暗色鍍鉻裝飾，打造出極具簡練之美的車內鐘錶。
鐘錶兩側為全新 Ghost 獨有的創新設計—星光飾板，採用 850 顆點點繁星環繞著散發幽幽光芒的無限標識，星光飾板位於副駕駛一側，下方安裝 152 支 LED 燈源可點亮星光飾板，內飾燈光關閉時星空與標識完全隱形。其色調與車內鐘錶和儀錶照明和諧一致，而為保證標識光源均勻，LED 燈源採用厚度為 2 公釐的光導，表面配有逾 9 萬個鐳射蝕刻點，不僅保證標識被均勻點亮，更模擬星空閃爍效果，視線所及點點繁星，與星光頂篷遙相呼應。
更為精進的底盤設定
Black Badge Ghost 車輛工程的卓越得益於勞斯萊斯奢華架構車載平台（Architecture of Luxury）的應用。勞斯萊斯專屬全鋁平台架構在勞斯萊斯 Phantom 八代中首次應用，其車身結構不僅強度高，而且靈活性和可擴展性強。因而 Ghost 能夠配備四輪驅動、全輪轉向和屢次獲獎的平面懸架系統（Planar Suspension），搭載更為靈活精準的空氣彈簧，可更好地在高速過彎時防止車身側傾。
Black Badge Ghost 搭載勞斯萊斯著名 6.75 升雙渦輪增壓 V12 引擎，額外增加 29 馬力，將總功率提升至 600 匹馬力。駕駛者如需體驗只需一個檔位，扭力便可提升 50 牛頓米，峰值扭力高達 900 牛頓米。Black Badge Ghost 採用全新排氣系統，引擎動力輸出大大加強。
全新 Black Badge Ghost 的登台補足了 Black Badge 車系家族的最後一塊拼圖，益彰顯了勞斯萊斯汽車所追求的年輕潮流也並非一昧的追隨既定模式，打造最獨特且個性化的勞斯萊斯汽車才是品牌推出 Black Badge 車系的宗旨。
同場登台首度亮相，Black Badge Ghost 1:18 模型車
繼先前勞斯萊斯配件系列推出 Cullinan 和 Ghost 的 1:8 模型車後獲得相當多的迴響與關注，這一次勞斯萊斯配件系列再次針對旗下模型車推出了 Black Badge Ghost、Ghost、Black Badge Cullinan、Cullinan 1:18 尺寸的全新收藏。
而本次隨同 Black Badge Ghost 發表當天也同步展出 Black Badge Ghost 採用深祖母綠外觀車漆搭配鍛造鮮黃色單腰線的 1:18 模型車。數量有限，並僅提供給身為尊貴的勞斯萊斯車主做選購，選購價格為新台幣 85,000 元整。
Black Badge 台灣專屬套件內容如下所列:
|Black Badge Ghost 台灣專屬套件價格: $4,749,000
包括以下內容:
|(1) BLACK BADGE 專屬套件
|(2) 頭枕刺繡 RR Logo
|(3) 五人電動座椅，含後座按摩椅
|(4) 內裝客製化，包括: 鑰匙皮革客製化
|(5) 餐桌