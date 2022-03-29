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燒錢！3家純網銀累計虧損43億　將來銀開業前就虧13億

▲第三家純網銀將今（29）日正式開業，但金管會公布最新統計，截至今（2022）年1月底，包括樂天銀行、連線銀行及將來銀行累計虧損新台幣43.63億元，其中將來銀行未開業前就已虧損13.84億元。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲第三家純網銀將今（29）日正式開業，但金管會公布最新統計，截至今（2022）年1月底，包括樂天銀行、連線銀行及將來銀行累計虧損新台幣43.63億元，其中將來銀行未開業前就已虧損13.84億元。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-03-29 19:11:202022-03-29 19:37:49

金管會核發3張純網路銀行執照，樂天國際銀行及LINE Bank（連線銀行）都已在去年開業，最後1家將來銀行也在今（29）日正式營運，不過，純網銀沒有分行，加上成立銀行可說是從零開始，初期也很燒錢。根據金管會公布最新統計，截至今（2022）年1月底，3家純網銀累計虧損達新台幣43.63億元，其中連線銀行虧損22.74億元，已瀕臨增資門檻，原本也計畫在今年增資，而將來銀行則是還沒開業前就已虧損13.84億元，內部評估要4年才能損益兩平。

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樂天銀行是最早開業，在去年1月下旬正式在台上線營運，連線銀行則在3個月後正式開業，將來銀行則直到今日才開業營運。不過，純網銀從無到有可說是不斷燒錢，金管會今日公布最新統計，3家純網銀至今年1月底都出現虧損，其中將來銀行更是未開業前就已虧損13.84億元，金管會說，主要是沒營業，大部分仍是反映人事成本及籌備期的基本開銷，包括電腦設備等。

至於兩家已開業的純網銀，連線銀行累計虧損更已達22.74億元，樂天銀行則虧損7.05億元。由於銀行虧損逾資本3分之1就要增資，金管會說，連線銀行在提出審核計畫中就有提到，今年會辦增資，至於增資多少？連線銀行內部還在討論中？另2家純網銀有無增資計畫？目前金管會還沒接到相關訊息。

對於連線銀行虧損22.74億元，金管會則說，當初連線銀行提出規畫時就是要積極獲客，因此，在行銷及管銷費用會比較高，而且這從連線銀行的開戶數及存款餘額也可看出。不過，每家銀行都有其商業策略考量，像連線銀行就是要建立自己的生態圈，這是基於商業考量，金管會也都予以尊重。

根據金管會統計，截至去年12月底止，連線銀行開戶數73萬2638戶，其中第一類帳戶1萬7303戶，第二類帳戶有71萬5335戶；樂天銀行開戶數6萬7204戶，其中第一類1萬2564戶，第二類5萬4640戶。就存款數來看，至今年1月底連線銀行存款餘額288.1億元，樂天銀行81.76億元，將來銀行0.03億元。

至於純網銀業者爭取開放法人業務，金管會說，這部分涉及相關法規調整，之前也有找3家純網銀開會了解他們的需求，金管會有請銀行公會進行相關研議，但有些也涉及跨部會問題，還要與相關部會溝通。

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