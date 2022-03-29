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張鳳書愛現劈腿惹禍　留20年宿疾「全身打掉重練」

▲張鳳書劈腿留20年宿疾，薦髂關節韌帶鬆弛。（圖／三立）
▲張鳳書劈腿留20年宿疾，薦髂關節韌帶鬆弛。（圖／三立）

記者羅凌筠/台北報導

2022-03-29 20:16:53

張鳳書相隔10年接拍八點檔《一家團圓》，以前拍戲常常熬夜5、6天，直接用昏倒的方式睡過去，現在電視劇故事線多，張鳳書不但有得睡，還能回家做飯，笑說：「10年後回來各方面都在進步。」為了維持住背台詞功力，張鳳書習慣提早1小時到攝影棚，「竟然還有人比我早到，那個人叫張琴。」敬業精神讓她好佩服，至於劇中會不會有親密戲？張鳳書慎選對手，「可以挑人嗎？我想找沒搭檔過的。」

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▲張鳳書（右）隔10年復出八點檔。（圖／三立）
▲張鳳書（右）隔10年復出八點檔。（圖／三立）
10年沒拍戲，張鳳書頭3年育兒，小孩長大了她就去念台大EMBA，論文寫完以後換爸爸罹患大腸癌，張鳳書把心思放在照顧家人，去北醫考取健康管理初階、進階的證照，張鳳書說運動有益解決健康問題，爸爸抽菸導致肺纖維化，肺部末端像枯樹枝一樣脆掉，媽媽換過膝關節，張鳳書為他們物色幫助亞健康族群的專業教練，設計爸媽1周2次的健身菜單，爸爸癌症恢復狀況很好，持續每半年一次追蹤。

▲張鳳書（左）發現張琴比她還早到攝影棚。（圖／三立）
▲張鳳書（左）發現張琴比她還早到攝影棚。（圖／三立）
張鳳書陪爸爸復健的過程當中，也順便調整自己20年的宿疾，當年她拍《飛龍在天》，主動要求劈腿鏡頭自己來，「我那時候愛現啊，我想說藝術學院出來的，總是要表現一下學校老師沒有白教。」結果因為劈腿受傷，懷孕生兒子又加重傷勢，薦髂關節韌帶鬆弛、腰大肌受傷，張鳳書全身打掉重練：「就像1個謊言要用20個謊去圓，因為1個傷，身上30條肌肉全部角度錯誤，整條腿都痛，調整回來需要一個過程。」

人到中年，在這個時代都是三明治，上有老下有小，張鳳書說：「趁我爸恢復健康、兒子大了，我現在出來拍戲是開心的，老公的狀況還好啊，沒有什麼特別反對，我連兒子都快放手了。」對於念國中的兒子，張鳳書教育觀很開明，她說兒子對音樂、動漫文化有興趣，她就鼓勵兒子多學日文，兒子還會叫她看初音的演唱會，「他很宅，不像想演戲的人，我每天拽他出門。」

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