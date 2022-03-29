全台首例！中壽結盟新安東京產險 壽險業務員也可賣車險
為拓展多元銷售通路，中國人壽與新安東京海上產險今（29）日締結策略聯盟，將在銷售與服務上形成策略夥伴，並在確保客戶資料安全的前提下，擴大保險服務範疇，協助民眾降低或轉嫁生活中可能面臨的風險，這也是國內首宗跨集團產壽險合作，之後中壽業務人員可同時銷售產險商品，包括車險及住宅火險等，也就是說，不論是人身或是財產的保障需求，都可透過中壽業務員一次滿足。
中壽董事長譚碩倫表示，新安東京海上產險不論是市場競爭力、品牌形象都與中壽相近，積極開發多元適切商品、持續優化客戶體驗的理念更是契合。這次策略聯盟是從客戶需求角度出發，透過創業家精神，從產品延伸強化、多元整合服務、相互引薦客戶的價值共享提升，到大數據分析洞察客戶未被滿足的保險服務需求，進而發揮綜效、驅動成長，豐富保戶的生活，也期許未來推出策略聯盟專屬商品，為保戶、中壽及新安東京海上產險創造三贏的里程碑。
這次策略聯盟合作方式，會安排中壽業務員進行產險商品培訓並協助取得專業證照，當中壽業務員具備產、壽險的證照，就可同時銷售中壽的壽險商品及新安東京海上產險的產險商品，結合產、壽險多元的商品及服務，能夠為客戶量身規劃更貼近民眾不同生命階段、不同場景需求的保障，建立保障守護網，完整解決客戶的保險問題。
新安東京海上產險董事長陳忠鏗也談到，這次雙方合作奠基在「優勢互補 互利互惠」的原則下，為廣大且專業的中壽業務人員開辦商品及理賠等訓練課程，並協助取得及登錄產險證照，之後中壽業務人員也可同時銷售產險商品，換言之，未來客戶可透過中壽業務人員買到新安東京海上產險的產險商品，新安東京海上產險的服務觸角則透過中壽業務人員延伸更廣，擴大服務渠道與力道，讓新安東京海上產險服務網絡更加綿密。