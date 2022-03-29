索尼6月推出全新訂閱服務 月付298元爽玩4百款遊戲
謠傳許久索尼電腦娛樂將推出全新的訂閱服務，現在確定了！今(29)日正式公布今年6月會有全新的PlayStation Plus定期服務上線，結合PlayStation Plus和PlayStation Now分成：基本、升級、高級、尊貴共4種收費方式，費用從每月198月起，升級版為298元，新增4百款遊戲。有鑑於本次全新PlayStation Plus服務推出規模之大，索尼將會階段式分區推出。6月先在亞洲的數個市場首先上線，預計在2022年上半年，多數區域都會有此服務。
SIE在2010年推出PlayStation Plus提供遊戲庫更新，並透過 PlayStation Now 進行主機遊戲串流服務，全新PlayStation Plus服務推出後，PlayStation Now將會整合至這項全新服務，而不再是一項獨立服務。PlayStation Now客戶將會移轉至PlayStation Plus 尊貴，而在新服務推出時，這些客戶目前的定期服務費用也不會增加。
會員層級的簡介：
PLAYSTATION PLUS「 基本」
PLAYSTATION PLUS 「升級」
- 福利：享有與目前的PlayStation Plus會員相同的福利，每個月可以下載兩款遊戲、獨家折扣、保存遊戲的雲端儲存空間、多人線上遊玩的存取權限。現有PlayStation Plus會員的福利在這個層級沒有任何變更。
- 價格：台灣每月 198元 / 每季 488元 / 每年 1,188元
PLAYSTATION PLUS 「尊貴」
- 福利：享有基本層級的所有福利，新增多達400款廣受歡迎的PS4和PS5遊戲，可下載並遊玩升級層級的遊戲。
- 價格：台灣每月 298元 / 每季808元 / 每年 1,988元
PlayStation Plus 「高級」(特定市場適用)：
- 福利：享有基本和升級層級的所有福利，新增多達240款額外遊戲，包括：透過雲端串流提供PS3遊戲、提供在初代PlayStation、PS2和PSP世代中，深受喜愛的經典遊戲串流與下載選項。開放給支援PlayStation Now的市場，提供「升級」和「尊貴」會員內含初代PlayStation、PS2、PSP和PS4遊戲的雲端串流存取權限。客戶可以使用PS4和PS5主機以及電腦來串流遊戲。此層級也將提供期間限定的遊戲試玩服務，可讓客戶在購買部分遊戲前先行試玩。
- 價格：美國每月17.99美元/每季49.99美元/每年119.99美元，台灣不在名單中。
全新推出的「升級」和「尊貴」級會員是PlayStation Plus演進的一項重大里程碑，透過這些不同的層級，將確保所提供的數百款遊戲都能展現出類拔萃優質內容。預計在推出時納入的遊戲包括《Death Stranding》、《God of War》、《Marvel’s Spider-Man》、《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、以及《Returnal》。
- 福利：提供給不支援雲端串流的市場，價格比「尊貴」略低，可讓玩家下載和遊玩初代PlayStation、PS2和PSP世代中深受喜愛的經典遊戲，並提供期間限定的遊戲試玩服務。會員也將享有基本和升級層級的權益。
- 價格：台灣每月 338元 / 每季 928元 / 每年 2,288元